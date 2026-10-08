Quem é Douglas Ruas, que deve se tornar governador do RJ após decisão do TSE

Servidor da Polícia Civil e ex-secretário, Douglas Ruas assumiu o comando da Alerj pouca antes da corrida eleitoral - (crédito: Reprodução/Facebook/Douglas Ruas)

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular os 274.411 votos atribuídos a Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro deve alterar o resultado do primeiro turno no estado. Com a retirada dos votos do ex-governador da totalização, Douglas Ruas (PL) passa a alcançar o percentual necessário para vencer a eleição sem enfrentar Eduardo Paes (PSD) em uma segunda rodada.

O julgamento foi concluído nesta quinta-feira (8/10), por 5 votos a 2. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aguarda a comunicação oficial da Corte superior para refazer a apuração e formalizar o novo resultado.

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Com a recontagem, Ruas deverá ultrapassar a marca de 50% dos votos exigida para definir a eleição ainda no primeiro turno. Caso a nova totalização confirme esse cenário, deixa de ser necessária a disputa prevista para 25 de outubro contra Paes.

Da Alerj à disputa pelo governo

Deputado estadual de primeiro mandato, Douglas Ruas chegou à eleição para o governo depois de assumir, em março, a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na eleição de 2022, ele havia conquistado uma cadeira no Legislativo fluminense com a segunda maior votação do estado.

Antes da atuação parlamentar, Ruas passou por diferentes funções na administração pública. Durante a gestão de Cláudio Castro (PL), comandou a Secretaria de Cidades e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Também ocupou cargos em secretarias municipais.

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Bacharel em direito e pós-graduado em gestão pública, Ruas é servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele é filho de Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio.

Nova totalização

A mudança no resultado depende agora de um procedimento administrativo da Justiça Eleitoral fluminense. O TRE-RJ precisa receber oficialmente a decisão do TSE antes de excluir os votos de Garotinho e processar novamente os percentuais obtidos pelos candidatos.

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A nova apuração deverá definir se Douglas Ruas será proclamado governador eleito já no primeiro turno. A alteração ocorre porque a retirada dos votos anulados modifica a proporção dos votos considerados válidos e eleva o percentual alcançado pelo candidato do PL.