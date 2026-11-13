Gilmar diz que processo do triplex contra Lula foi anulado por "fraude"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a anulação do processo que tratou da posse do triplex do Guarujá, em São Paulo. Nesta semana, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou a transferência à construtora OAS do montante de R$ 2.428.275,78 resultantes do leilão do imóvel.

Pelas redes sociais, Gilmar rebateu o ex-juiz Sergio Moro, senador e governador eleito do Paraná, que afirmou que "Lula não foi inocentado" no processo do triplex. Gilmar afirmou que achar que a ação penal foi anulada por "motivos formais" é um delírio.

"Em meio aos debates sobre a devolução do dinheiro do triplex à OAS, há quem, com a arrogância e a hipocrisia costumeiras, tenha afirmado que a condenação do Presidente Lula foi anulada por "motivos formais". Diante desse delírio, que só se explica por alheamento da realidade ou por intenções vis, é necessário restabelecer a verdade", disse ele.

O ministro afirmou haver provas robustas da parcialidade de Moro na condução do processo. "A sentença do caso triplex não foi anulada por meros detalhes processuais. Sergio Moro foi declarado suspeito diante de provas robustas de que, em conluio com o então coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, manipulou o sistema de Justiça para alijar o atual Presidente da República da disputa eleitoral de 2018", ressaltou.

Gilmar disse que Moro combinava decisões, depoimentos e chegou a combinar provas contra o ex-presidente. " Mensagens obtidas na Operação Spoofing revelaram que o ex-juiz combinou atos processuais com o coordenador da Lava Jato, antecipava suas decisões aos membros da força-tarefa, indicou testemunhas para a acusação, interferiu até na escalação dos procuradores que interrogariam o presidente Lula e dava broncas em Dallagnol como um técnico de futebol que orienta o seu time da beira do campo", ressaltou.

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Por fim, o magistrado disse que a anulação do processo ocorreu por "fraude". "Em face de tanta desfaçatez, até mesmo um estudante de direito compreenderia que os tais "motivos formais" revelam, na verdade, um teatro processual com finalidades político-eleitorais. É preciso ter tudo isso bem claro, até para que não se volte a permitir que a Justiça seja sequestrada por projetos de poder ou ambições pessoais de quem quer que seja. Não houve anulação por meros detalhes processuais. O que houve foi uma fraude que, até hoje, envergonha o Judiciário brasileiro", completou o magistrado.