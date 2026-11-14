Lula celebra visita inédita às Filipinas e destaca parceria de 80 anos

Nas últimas duas décadas, o comércio bilateral entre Brasil e Filipinas quase quadruplicou, atingindo cerca de US$ 3 bilhões - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou, neste sábado (14/11), o caráter histórico de sua visita às Filipinas, a primeira realizada por um chefe de Estado brasileiro ao país asiático. Em declaração na capital Manila, o petista celebrou os 80 anos de relações diplomáticas entre as duas nações e defendeu o fortalecimento da parceria em áreas como comércio, tecnologia e desenvolvimento social.

Ao comentar a importância da viagem, Lula ressaltou o simbolismo da aproximação com o país, considerado o mais antigo parceiro diplomático do Brasil no Sudeste Asiático.

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"É motivo de orgulho ser o primeiro presidente brasileiro a visitar as Filipinas. Este país é o mais antigo parceiro do Brasil no Sudeste Asiático. Neste ano, celebramos oitenta anos de relações diplomáticas."

A visita ocorre a convite do presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior, e integra a agenda de Lula na Ásia, onde participa da 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Para o governo brasileiro, a presença no encontro representa uma oportunidade de ampliar a cooperação regional e fortalecer a inserção do Brasil nas cadeias globais de produção.

Durante a declaração, o presidente também apontou semelhanças históricas e culturais entre os dois países, que compartilham experiências coloniais e desafios relacionados ao crescimento econômico, à inclusão social e à preservação ambiental.

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A aproximação diplomática ocorre em um momento de expansão das relações econômicas. Nas últimas duas décadas, o comércio bilateral quase quadruplicou, alcançando aproximadamente US$ 3 bilhões. O Brasil está entre os fornecedores de produtos agropecuários às Filipinas, especialmente carnes bovina, suína e de frango, além de milho. Os países também mantêm parcerias nos setores portuário e de defesa.

Apesar do crescimento, Lula considera que ainda há espaço para diversificar as trocas comerciais e estimular investimentos. O presidente defendeu maior participação de empresários dos dois países nesse processo.

É motivo de orgulho ser o primeiro presidente brasileiro a visitar as Filipinas. Neste ano, celebramos 80 anos de relações diplomáticas. Fiquei feliz com o convite do presidente Ferdinand Marcos Júnior, a quem igualmente agradeço a oportunidade de participar pela segunda vez de uma Cúpula da ASEAN. Trago comigo a Manila renovada responsabilidade de diversificar parcerias, reforçar laços de cooperação e reposicionar o Brasil nas cadeias globais de valor. Brasil e Filipinas compartilham passados coloniais, afinidades culturais e objetivos de desenvolvimento comuns. De lados opostos do planeta, enfrentam o desafio de conjugar crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Nossos países são testemunhas de como políticas públicas como o Bolsa Família e o 4Ps são essenciais para reduzir desigualdades e gerar oportunidades para todos. No plano internacional, estamos unidos em torno de iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na presidência brasileira do G20, da qual as Filipinas são membros fundadores. Estamos juntos também na Coalizão de Alimentação Escolar, que é copresidida pelo Brasil e tem minha companheira Janja como embaixadora. Em 2025, realizamos em Fortaleza a Segunda Cúpula Global da Coalizão e, daqui a poucos dias, Manila sediará a Cúpula Regional da iniciativa. Nossos países têm se destacado ainda no debate global sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. (+) ???? @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 14, 2026

"Queremos agregar valor à nossa pauta exportadora e comprar mais produtos fabricados aqui. Para isso é preciso que mais empresários filipinos conheçam o Brasil e que mais empresários brasileiros venham fechar negócios nas Filipinas", destacou.

Como parte desse esforço, a programação deste sábado inclui um fórum empresarial com cerca de 200 representantes brasileiros e filipinos.

Novos acordos e cooperação tecnológica

O encontro entre Lula e Marcos Júnior resultou na assinatura de dois memorandos de entendimento. O primeiro prevê cooperação entre os governos nas áreas de agricultura e pecuária, enquanto o segundo estabelece uma parceria entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Comissão de Concorrência das Filipinas (PCC).

Os acordos ampliam uma agenda bilateral que já vinha sendo desenvolvida. Em 2026, os países anunciaram uma iniciativa de assistência técnica voltada ao fortalecimento da indústria canavieira filipina, além de identificar oportunidades para novas pesquisas agropecuárias.

Outro interesse do governo brasileiro é aproximar universidades, centros de pesquisa e empresas inovadoras. Entre os setores considerados estratégicos estão os de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica, que podem abrir novas possibilidades de integração produtiva.

Combate à pobreza e desafios globais

A cooperação social também ganhou destaque na declaração do presidente brasileiro, que parabenizou as Filipinas pela recente classificação como país de renda média-alta e por terem alcançado o menor nível de pobreza de sua história.

Lula associou esses avanços à importância de políticas públicas destinadas à população de baixa renda, mencionando os programas Bolsa Família, no Brasil, e 4Ps, nas Filipinas.

“Nossos países são testemunhas de como políticas públicas como o Bolsa Família e o 4Ps são essenciais para reduzir desigualdades e gerar oportunidades para todos.”

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No cenário internacional, os governos participam de iniciativas conjuntas de combate à insegurança alimentar. As Filipinas estão entre os membros fundadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, e integram a Coalizão de Alimentação Escolar, copresidida pelo Brasil e que tem a primeira-dama Janja Lula da Silva como embaixadora.

A segunda cúpula global da coalizão ocorreu em Fortaleza, no Ceará, em 2025. Nos próximos dias, Manila receberá um encontro regional da iniciativa.

Além das políticas sociais, Lula ressaltou a convergência entre Brasil e Filipinas em questões diplomáticas, especialmente na defesa do multilateralismo e do direito internacional. O presidente condenou os conflitos armados e seus efeitos sobre a economia mundial, mencionando os prejuízos enfrentados pelos filipinos em decorrência dos ataques e do fechamento do Estreito de Ormuz.

“Repudiamos a insensatez das guerras e denunciamos seus impactos sobre vidas humanas e cadeias de abastecimento globais”, afirmou.

O petista também destacou que os dois países defendem a autodeterminação do povo palestino e compartilham preocupações relacionadas às mudanças climáticas, à regulamentação ética da inteligência artificial e à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Para Lula, a atuação conjunta pode contribuir para tornar as instituições multilaterais mais representativas e ampliar a participação dos países do Sul Global nas decisões internacionais.

Ao encerrar o pronunciamento, o presidente agradeceu a recepção oferecida por Marcos Júnior e pela população filipina. Ele também mencionou uma expressão que simboliza a proximidade cultural entre os dois povos.

“Nesta visita, pude vivenciar na prática o ‘BRAZILIPINES’, sentimento de união que aproxima nossos povos”, concluiu.