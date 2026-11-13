Lula chega às Filipinas para cúpula da Asean e busca ampliar parcerias

Governo brasileiro quer se tornar Parceiro de Diálogo da Asean, mesmo patamar de EUA, Japão e Coreia do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nas Filipinas nesta sexta-feira (13/11), onde terá uma série de compromissos diplomáticos e comerciais nos próximos dois dias. A viagem tem como um dos principais objetivos fortalecer a aproximação do Brasil com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco regional do qual o país pretende se tornar Parceiro de Diálogo, categoria mais elevada de relacionamento com a organização.

A agenda oficial está prevista para sábado (14/11) e domingo (15/11). Lula participará, como convidado, da cúpula da Asean, além de encontros bilaterais e de uma reunião com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. Também está programada sua presença no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, voltado ao fortalecimento das relações econômicas entre os dois países.

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Ao anunciar a chegada pelas redes sociais, o presidente destacou as expectativas para a visita.

“Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos”, declarou.

Mabuhay, Filipinas! ???????????????????? Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos. Vou encontrar o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr, fazer encontros bilaterais e participar do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas e da Cúpula da ASEAN. Vamos discutir comércio, desenvolvimento e parcerias internacionais. Seguimos trabalhando para aproximar o Brasil de outros países e abrir novos caminhos para nossa economia e nosso povo. ???? ???? @ricardostuckert November 13, 2026

Segundo o Itamaraty, as discussões previstas durante a viagem incluem comércio, desenvolvimento e cooperação internacional, com foco na ampliação das oportunidades de parceria.

Aproximação com o Sudeste Asiático

A participação na cúpula ocorre em meio aos esforços do governo brasileiro para aprofundar sua relação institucional com a Asean. Em janeiro, o Brasil formalizou um pedido para deixar a condição de Parceiro de Diálogo Setorial e alcançar o status de Parceiro de Diálogo, que permite um nível mais amplo de engajamento com o bloco.

Se a solicitação for aprovada, o país passará a integrar a mesma categoria de parceiros internacionais ocupada por Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.

A mudança é uma das prioridades diplomáticas da visita, que também busca abrir espaço para novas iniciativas de investimento e cooperação econômica entre o Brasil e os países do Sudeste Asiático.