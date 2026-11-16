Moraes barra visitas de Rogério Marinho e Tereza Cristina a Bolsonaro

Na decisão, Moraes destacou que Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e, portanto, impedido de participar de articulações partidárias - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou os pedidos de visita dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos são pré-candidatos à presidência do Senado e disputam espaço na oposição para o comando da Casa a partir de 2027.

Na decisão, Moraes destacou que Bolsonaro, condenado por decisão transitada em julgado, está com os direitos políticos suspensos e, portanto, impedido de participar de articulações partidárias. “Estando no curso da execução de sua pena privativa de liberdade imposta em decisão transitada em julgado, [Bolsonaro], consequentemente, está com todos os seus Direitos Políticos suspensos por expressa determinação constitucional, inclusive o exercício de atividade político-partidária”, apontou.

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O magistrado também ressaltou que a prisão domiciliar não autoriza o ex-presidente a transformar a residência em um centro de negociações políticas, “como escritório político, funcionando como verdadeira extensão da sede de Partido Político, para o exercício de ostensiva atividade político-partidária”.

Para Moraes, a autorização dos encontros permitiria que Bolsonaro interferisse diretamente nas articulações para a sucessão no comando do Senado, apesar das restrições impostas pela condenação. “O pedido feito pela Defesa [para o recebimento das visitas] vai de encontro ao disposto na Constituição Federal, pois pretende que se autorize o sentenciado, mesmo durante a execução de sua pena privativa de liberdade, a exercer parcialmente seus direitos políticos, realizando flagrante atividade político-partidária, com reuniões e articulações para diretamente atuar na coordenação decisória de competência única de parlamentares e seus respectivos partidos”, frisou.

A decisão ocorre em meio às movimentações da oposição para a disputa pela presidência do Senado. Marinho e Tereza Cristina figuram entre os nomes que buscam apoio para a sucessão na Casa, em uma corrida que também envolve o atual presidente, Davi Alcolumbre (União-AP).

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