"Não irão me intimidar", diz diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu um duro recado aos críticos, em discurso na sede da instituição, nesta segunda-feira (16/11). Ele citou "ataques" que ele e sua família sofrem, sem citar nomes, e afirmou que não vai se deixar intimidar. Andrei citou casos como o esquema do Banco Master, o assassinato da vereadora Marielle Franco, além de esquemas de fraudes em combustíveis e lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos.

A declaração ocorreu na cerimônia do Dia do Policial Federal, realizada em Brasília. "Não arredarei um milímetro da intransigente defesa da instituição e das leis, assim como da defesa das prerrogativas de cada cargo em função dessa casa, inclusive do diretor-geral, mas principalmente não hesitarei jamais em proteger sempre de forma aguerrida a nossa instituição", destacou o diretor-geral.

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Para exaltar feitos pela Polícia Federal, Andrei citou o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, onde os autores foram identificados pela corporação. Ele também citou casos de corrupção, como as fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Citou ainda o esquema de fraudes do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero, que ainda está em andamento.

A declaração ocorreu na cerimônia do Dia do Policial Federal, realizada em Brasília (foto: Renato Souza/CB/DA.Press)

"Não interessa aos mandantes articuladores, executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, identificados e presos pela Polícia Federal. Não interessa aos envolvidos um dos maiores esquemas de fraude do INSS. Aliás, o esquema iniciado antes do início da nossa gestão e, somente desarticulado por vocês, policiais federais, com autonomia, independência e a responsabilidade que possui na nossa gestão. Não interessa aos responsáveis pela maior fraude ao sistema financeiro brasileiro e aos agentes públicos suspeitos de corrupção investigados, no caso, do Banco Master", completou.

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As declarações de Andrei ocorrem em meio à polêmica da demissão dos cargos de chefia de dois delegados da corporação que atuaram na produção de relatórios sobre a citação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas investigações do Master.

Ele citou, em seu discurso, entidades de classe, como a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), mas deixou de citar a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), entidade que ele se desfiliou neste mês, após 20 anos integrando os quadros.