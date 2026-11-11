Gilmar sai em defesa de Andrei Rodrigues e cobra "autonomia" da PF

Gilmar reforçou a confiança na condução da PF e afastou dúvidas sobre a integridade de Rodrigues - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, nesta quarta-feira (11/11). Em publicação nas redes sociais, o magistrado manifestou apoio ao comando da corporação, destacou a independência das investigações e defendeu a autonomia de Rodrigues para promover mudanças administrativas.

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“Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter”, escreveu o ministro no X.

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Gilmar também relembrou o apoio manifestado por integrantes da cúpula da PF ao diretor-geral, em setembro, quando sua conduta foi alvo de questionamentos. Na ocasião, onze dos treze diretores da instituição vieram a público defender a atuação de Rodrigues, classificada pelo decano como “técnica, isenta e responsável”.

Na publicação, o magistrado citou operações conduzidas pela PF nos últimos anos, entre elas a Carbono Oculto, que atingiu estruturas financeiras do crime organizado no setor de combustíveis, e a Unha e Carne, no Rio de Janeiro, voltada a agentes políticos e policiais ligados a facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo Gilmar, os resultados demonstram a capacidade da corporação de atuar com “destemor, firmeza e rigor técnico”.

O ponto central da manifestação, no entanto, foi a defesa da prerrogativa do diretor-geral de realizar alterações na estrutura administrativa da instituição. “A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público”, afirmou.

Gilmar reforçou, ainda, a confiança na condução da PF e afastou dúvidas sobre a integridade de Rodrigues. “A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país”, arrematou.