O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu de auxiliares próximos o conselho de preservar os senadores eleitos no Congresso Nacional, em vez de deslocá-los para a Esplanada dos Ministérios. A avaliação, segundo interlocutores do petista, é de que o governo precisará de nomes com peso político e capacidade de articulação para garantir o avanço de pautas consideradas prioritárias no quarto mandato.

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Nas conversas reservadas, aliados sustentam que a composição do Senado exigirá atenção redobrada do Palácio do Planalto. O receio é de que a saída de parlamentares experientes enfraqueça a interlocução com a Casa Alta e abra espaço para derrotas expressivas em votações estratégicas, sobretudo diante de uma oposição que pretende ampliar sua influência sobre a agenda legislativa.

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Uma das poucas exceções consideradas é o senador Camilo Santana (PT-CE), cujo nome aparece nas discussões sobre a formação da equipe ministerial. O parlamentar é cotado para assumir tanto a Casa Civil quanto o Ministério da Fazenda, duas pastas consideradas centrais para a condução política e econômica do próximo governo. Ainda não há, contudo, uma definição sobre seu destino.

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Nos bastidores, o entendimento é de que Lula terá de equilibrar a escolha de ministros de confiança com a necessidade de preservar uma base capaz de sustentar suas propostas no Legislativo. A orientação repassada ao presidente é evitar que a montagem da Esplanada comprometa a correlação de forças no Senado, onde o governo precisará construir maiorias para impedir que a oposição imponha sucessivos reveses ao Planalto.