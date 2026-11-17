Lula passou a manhã e o início da tarde desta terça (17) reunido com Alckmin e Moretti para tratar do pacote de ajuste fiscal em discussão no Senado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou aliados próximos para discutir a formação do primeiro escalão de seu quarto mandato. Entre os chamados pelo chefe do Executivo estão o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT-BA), o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o senador Camilo Santana (PT-CE). A intenção é avançar nas negociações sobre a composição ministerial, sobretudo nas pastas consideradas estratégicas para o início da nova gestão.

Costa e Fonteles desembarcaram em Brasília nesta terça-feira (17/11). A expectativa é que o encontro ocorra ainda nesta tarde, embora a agenda do presidente possa adiar a conversa. Desde o fim da manhã, Lula está reunido com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, para tratar do pacote de ajuste fiscal em discussão no Senado.

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A reunião marca a retomada das articulações sobre o desenho do Lula 4 após o giro internacional do petista pela Turquia, Filipinas e Espanha. Os três aliados participaram da coordenação da campanha presidencial no segundo turno e receberam, antes da viagem, a missão de elaborar levantamentos sobre áreas do governo que poderão passar por mudanças.

Nas coxias do Palácio do Planalto, as maiores expectativas recaem sobre os comandos da Fazenda e da Casa Civil, consideradas peças centrais para a condução econômica e política do próximo mandato. Outro posto que desperta interesse é o futuro Ministério da Segurança Pública, tratado como uma das principais novidades da nova Esplanada.

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Apesar das movimentações, Lula ainda mantém sob reserva os nomes que pretende levar para o primeiro escalão. A avaliação é de que o presidente precisará equilibrar a escolha de auxiliares de confiança com a acomodação de aliados políticos, sem comprometer a sustentação do governo no Congresso Nacional.