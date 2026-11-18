José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, é o autor do projeto que institui regime tributário especial para atrair data centers ao país. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT-CE), afirmou, nesta quarta-feira (18/11), que o governo trabalha para votar, até a próxima terça-feira (24/11), na Câmara dos Deputados, o projeto de ajuste fiscal aprovado pelo Senado. Em conversa com jornalistas, o auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o resultado na Casa Alta e assegurou que há um compromisso das lideranças partidárias para manter o texto sem alterações.

“É o compromisso dos líderes, é o compromisso do presidente Hugo Motta, que nós vamos ratificar e aprovar o mesmo conteúdo que saiu aqui do Senado Federal”, declarou. Segundo Guimarães, o calendário dependerá do retorno do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), previsto para quinta-feira (19/11). A intenção do Planalto é concluir a votação sob a condução do parlamentar.

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O ministro classificou o resultado como uma “vitória extraordinária” do governo, sobretudo pela derrota dos destaques apresentados pela oposição. Entre eles, citou a proposta defendida pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), associado por Guimarães à política de cortes de despesas apresentada por Flávio Bolsonaro durante a campanha presidencial. “O destaque mais perigoso, que era o das descompensações tributárias, nós tivemos 45 votos”, afirmou, ao ressaltar que o governo conseguiu ampliar o apoio para além da própria base.

Guimarães atribuiu o resultado a uma ofensiva de articulação política intensificada nas últimas 24 horas. O petista reconheceu que, na terça-feira (17/11), o Planalto ainda não reunia os votos necessários para aprovar a proposta original. A reversão do cenário, segundo ele, envolveu negociações com lideranças partidárias, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

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“É um trabalho de bastidor, aquele trabalho fino de diálogo e construção que eu estou até meio cansado, mas valeu muito essa vitória do nosso governo”, disse. O titular da SRI também buscou minimizar as divergências internas no PT, que se intensificaram durante a discussão das medidas fiscais. Para ele, os questionamentos de integrantes da legenda foram legítimos e fazem parte das negociações necessárias à aprovação de matérias consideradas prioritárias.

Questionado sobre os sinais enviados ao mercado financeiro, Guimarães reagiu à cobrança por medidas adicionais de contenção de despesas. “O governo não vai ficar governando em função dos interesses do mercado, tem que governar em função dos interesses do Brasil”, afirmou. O ministro sustentou que a proposta concilia responsabilidade fiscal e manutenção dos investimentos sociais, sem comprometer as promessas assumidas por Lula durante a campanha eleitoral.

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