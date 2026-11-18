Circula a hipótese de que o atual ministro da articulação política, José Guimarães, pode assumir a presidência nacional do PT - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Nas coxias do Partido dos Trabalhadores (PT) vem sendo ventilada a possibilidade da ida de Edinho Silva, deputado federal eleito por São Paulo, para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). O movimento abriu espaço para uma nova costura nos bastidores do PT. Nas hostes palacianas, circula a hipótese de o atual ministro da articulação política, José Guimarães (PT-CE), assumir a presidência nacional da legenda, hoje comandada por Edinho.

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Guimarães, que abriu mão de disputar as eleições deste ano a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), permaneceu à frente da SRI para conduzir as negociações do governo com o Congresso. O gesto é visto por interlocutores do petista como uma demonstração de lealdade ao chefe do Executivo e pode pesar nas discussões sobre seu futuro político.

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A eventual troca também atenderia à necessidade de Lula de manter nomes de confiança em postos estratégicos no quarto mandato. Enquanto Edinho poderia assumir a interlocução com deputados e senadores — gesto que já vem praticando nos últimos dias, principalmente com membros do bloco do Centrão — Guimarães ficaria responsável pela condução partidária, em um momento em que o PT precisará administrar disputas internas e sustentar a agenda do governo no Legislativo.

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Por ora, a movimentação é tratada como uma das possibilidades em discussão, sem definição sobre a saída de Edinho da presidência da sigla. A palavra final dependerá das negociações internas do partido e do desenho político que Lula pretende dar à Esplanada dos Ministérios a partir de 2027.

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