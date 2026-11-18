Lula comanda a última reunião ministerial do ano. Para 2026, ministros terão de propagandear o governo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A distribuição dos ministérios entre os partidos aliados entrou no radar das discussões sobre a reforma ministerial que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende implementar no início do quarto mandato. Nas coxias do Palácio do Planalto, interlocutores do petista fazem cálculos sobre o peso político das legendas na Esplanada e a capacidade de cada uma de entregar votos ao governo no Congresso Nacional.

Em conversas reservadas, auxiliares apontam um desequilíbrio entre o espaço ocupado pelo PSD e pelo PP. Embora tivesse maior representação na estrutura ministerial, o partido comandado por Gilberto Kassab entregava menos votos ao Executivo, segundo a avaliação desses interlocutores. A legenda contava com três pastas — Agricultura, Minas e Energia e Pesca —, enquanto o PP, considerado mais fiel em votações de interesse do Planalto, ocupava apenas o Ministério do Esporte.

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Outro partido que entrou na conta foi o PSB. Aliados de Lula recordam que a sigla iniciou o governo com três ministérios: Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Justiça; e Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Apesar do espaço conquistado na Esplanada, a legenda elegeu apenas 15 deputados federais no pleito deste ano, desempenho que também passou a ser considerado nas discussões sobre a composição do próximo governo.

O levantamento, feito de maneira informal por integrantes do entorno presidencial, reforça a avaliação de que Lula precisará recalibrar a distribuição de cargos para garantir sustentação política no Congresso a partir de 2027. A intenção é evitar que partidos com maior presença na máquina federal ofereçam, em contrapartida, apoio insuficiente às pautas prioritárias do Executivo. O redesenho, contudo, também dependerá das negociações com os caciques partidários, em meio à disputa por espaços estratégicos no Lula 4.