MDS esclareceu que o afastamento tem caráter provisório e que o retorno de Dias à Esplanada dos Ministérios está previsto para a próxima semana - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), deixou temporariamente o comando da pasta para cumprir compromissos parlamentares no Senado Federal. Segundo o ministério, a exoneração ocorreu a pedido do próprio petista e tem como objetivo tratar da destinação de emendas parlamentares.

Em nota, o MDS esclareceu que o afastamento tem caráter provisório e que o retorno de Dias à Esplanada dos Ministérios está previsto para a próxima semana. A movimentação, conforme a pasta, já foi alinhada com a Presidência da República.

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"O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que a exoneração do ministro Wellington Dias ocorreu a pedido do próprio titular, em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares no Senado Federal, relacionados à destinação de emendas parlamentares", diz trecho da nota.

A saída temporária ocorre em meio às discussões sobre a composição ministerial do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que avalia mudanças na equipe para o início da nova gestão.

Apesar das especulações em torno de uma reforma ministerial, o MDS reforçou que a exoneração atende exclusivamente à necessidade de cumprimento das obrigações parlamentares do ministro, sem indicar qualquer alteração definitiva no comando da pasta.

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