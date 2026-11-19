"Quem falou sobre o assunto esqueceu de tratar comigo ou com o presidente Lula", declarou à reportagem - (crédito: Divulgação/PT)

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, negou ter sido procurado para assumir a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cotado para integrar a Esplanada dos Ministérios, o dirigente afirmou ao Correio que não houve qualquer conversa sobre o assunto, nem mesmo com o senador Jaques Wagner (PT-BA), apontado como um dos entusiastas de seu nome para a pasta.

“Eu estou absolutamente dedicado e concentrado na missão que o Presidente Lula, Edinho e o partido me deram que é a Comunicação do PT. Essa coisa de ver o nome especulado pela imprensa, eu não sei se nasce de quem quer ajudar ou atrapalhar, se é coisa de fã ou hater. Quem falou sobre o assunto esqueceu de tratar comigo ou com o Presidente Lula”, declarou à reportagem.

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Valadares também fez questão de ressaltar que a definição dos integrantes do primeiro escalão é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo. A manifestação ocorre em meio às movimentações de aliados e dirigentes partidários por espaços na Esplanada, enquanto Lula avalia a composição da equipe que o acompanhará no próximo mandato.

“Aliás, nessas horas não vale o que as pessoas falam para o Presidente e sim o que o Presidente fala para as pessoas, pois cabe única e exclusivamente a ele a montagem do Governo”, cravou.

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O dirigente petista ainda relatou que a circulação de seu nome para a Secom provocou desconforto pessoal e reiterou a intenção de permanecer à frente da comunicação partidária. “Essa especulação me criou confusão até em casa. Então, repare, eu já me dediquei ao movimento social, ao governo da Bahia, ao governo federal, e estou muito feliz com o desafio da Comunicação do PT", repisou. "Se queriam ajudar, erraram. Se queriam atrapalhar, erraram também pois nunca conversei com ninguém sobre Governo, sobre Brasília, nem com a família e nem mesmo com Jaques Wagner”, arrematou em conversa com este jornalista. Saiba Mais Política O conselho de auxiliares a Lula sobre escalação dos ministros no 4º mandato