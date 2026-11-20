O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a cerimônia de regulamentação do fim da escala 6x1, nessa quinta-feira, no Palácio do Planalto, para mandar recados sobre os rumos de seu quarto mandato. Em meio às divergências envolvendo o ajuste fiscal e às especulações sobre a reforma ministerial, o chefe do Executivo enfatizou que não abrirá mão de direitos trabalhistas e que a definição dos futuros integrantes da Esplanada ocorrerá no seu próprio tempo.

"Enquanto eu for presidente da República, não haverá redução dos direitos que o povo brasileiro conquistou. Não há hipótese. A responsabilidade fiscal é um compromisso do nosso governo e deve caminhar junto com uma economia séria, o equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento do país. O Brasil precisa avançar, sem deixar ninguém para trás", discursou.

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A declaração ocorre em um momento de divergências dentro da própria base governista sobre a condução da política econômica. Lula busca conciliar o compromisso com o equilíbrio fiscal e a manutenção das conquistas sociais.

Integrantes do governo e parlamentares aliados, no entanto, divergem sobre medidas de contenção de despesas. O debate ganhou força diante das discussões a respeito dos limites do ajuste fiscal e seus possíveis impactos sobre políticas públicas. O temor de uma ala da base é de que o esforço para equilibrar as contas comprometa iniciativas consideradas prioritárias para o novo mandato.

Lula também tratou das especulações em torno da composição da sua próxima equipe. Ele deixou claro que não pretende acelerar as escolhas em razão das pressões políticas ou das indicações que circulam nos bastidores de Brasília. "(Vou indicar ministro) no dia que eu quiser, na data que eu quiser. Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa. Eu não tenho pressa", declarou. "Nem pude ainda festejar minha vitória."

Desde o triunfo petista nas urnas, partidos alidos se movimentam por espaços no primeiro escalão. A montagem da nova equipe envolve tanto a permanência de nomes de confiança quanto a necessidade de acomodar legendas que poderão garantir sustentação política ao governo no Congresso. Lula terá terá de equilibrar os interesses das siglas com a intenção de preservar áreas estratégicas da administração federal, sobretudo as equipes econômica e social.





