O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou nessa quarta-feira que o governo avalia mudar a meta de inflação. Segundo ele, o ambiente econômico brasileiro fornece segurança para atrair investimentos. "Não estamos discutindo nenhuma alteração na meta de inflação no Brasil. Construímos mercados de capitais fortes. Temos a janela certa para atrair capital e mostrar ao mundo que o Brasil é o lugar certo para investir, com compromissos ambientais, com compromissos sociais e com compromissos com a democracia", disse, em apresentação virtual na 16ª Edição do Bradesco BBI CEO Fórum, evento em Nova York, nos Estados Unidos, destinado a empresários e profissionais do mercado financeiro.

A declaração ocorre em meio a especulações de governistas de que o Executivo planeja aumentar a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como estratégia para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros (Selic) — atualmente em 13,75% ao ano. Há também conversas entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que sejam estabelecidas formas de integrar as políticas econômicas do governo e as ações monetárias com o objetivo de estabilizar a inflação sem aumentar a Selic.

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Embora reconheça haver especulações, Durigan ressaltou não ver o fortalecimento desse debate no PT. "Não há risco de isso ganhar tração e se tornar uma posição majoritária no partido", frisou o ministro. Ele ainda negou que Lula tenha fechado questão sobre medida de controle de capital.

Durigan comentou também que o ajuste fiscal votado nessa quarta-feira no Senado não é o ideal e que o risco fiscal representa a chave que pode impactar os juros. "Os resultados fiscais, os primários, que o governo pode controlar, melhoraram ao longo dos anos. Claro, não são ideais, e não estamos atendendo a todas as expectativas que o mercado nos impõe. O risco fiscal é um aspecto fundamental para explicar as taxas de juros, mas há outros presentes", argumentou.

Ao citar a projeção fiscal do governo e perspectivas para a redução da Selic, Durigan reconheceu expectativas do mercado de que o Brasil deve ter crescimento menor do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem. Essa diminuição, segundo ele, não virá com recessão.

A participação de Durigan no evento ocorreu logo após um encontro do titular da Fazenda com Lula. A conversa entre os dois, no Palácio da Alvorada, teve como contextos as expectativas do mercado financeiro sobre quem assumirá a pasta no próximo governo e as negociações políticas para aprovação do pacote de ajuste fiscal no Senado.

De acordo com Durigan, a aprovação do pacote fiscal precede outras medidas. "Isso não significa que não vamos apresentar como governo ou com os novos ministros que serão anunciados pelo presidente Lula novas medidas ou medidas adicionais mais estruturais para mostrarmos a todos, especificamente ao mercado, que nossos compromissos para os próximos anos, os resultados de superavit que vamos alcançar a partir de 2027 vão estar em crescimento", completou.

Reforma tributária

O titular da Fazenda ainda frisou que a implantação da reforma tributária terá impacto no aumento da produtividade. "A medida de produtividade mais importante que adotamos nos últimos 34 anos foi a reforma tributária. Não foi aprovada no Congresso exatamente da maneira que pensamos inicialmente, mas acho que é uma medida muito importante. Trará mais racionalidade ao país", projetou.

A relação entre reforma tributária e produtividade foi feita um dia após Durigan participar de uma audiência, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, sobre a medida que entrará em vigor no próximo ano.



