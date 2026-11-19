Entre as iniciativas defendidas por Lula estão a criação de espaços para atividades físicas e de convivência social - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (19/11), que pretende criar um ministério dedicado às políticas para pessoas idosas em seu próximo governo. O anúncio foi feito durante agenda no Palácio do Planalto. Segundo Lula, a nova pasta deverá ampliar as ações voltadas à população mais velha, embora o nome oficial ainda não esteja definido.

“Vou criar o Ministério das Pessoas Idosas. Talvez o nome não seja esse, não sei qual será o nome, mas eu vou criar, porque para a gente dar vida aos idosos, nós temos que dar respeitabilidade”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A criação da pasta foi um compromisso assumido pelo presidente durante a campanha eleitoral, quando prometeu estabelecer uma política nacional para a população idosa. Entre as iniciativas defendidas por Lula estão a criação de espaços para atividades físicas e de convivência social, com o objetivo de incentivar o envelhecimento saudável e ampliar a participação dos idosos na sociedade.

Leia também: Fachin autoriza PF a acessar documentos de empresa ligada a Vorcaro

Durante a campanha, esse público também esteve entre as prioridades da estratégia eleitoral do petista. Pessoas com mais de 70 anos representam cerca de 10% do eleitorado brasileiro e têm voto facultativo.

Neste ano, o comparecimento às urnas também passou a valer como prova de vida para aposentados e pensionistas. O voto tornou-se uma das formas de comprovação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A iniciativa teve como objetivo reduzir a necessidade de procedimentos presenciais para os beneficiários idosos.

Durante a mesma agenda, Lula também comentou sobre a escolha dos ministros que vão integrar a próxima composição do governo. O presidente afirmou que não tem pressa para anunciar os nomes e que as indicações serão feitas no momento que considerar adequado. “Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser e na data que eu quiser. Eu não tenho pressa, eu nem pude ainda festejar a minha vitória”, afirmou.

Lula acrescentou que ainda não iniciou as conversas para definir a equipe e criticou a cobrança por anúncios antecipados. “Eu nem pude festejar e os caras já querem que eu indique o governo, quem vai ser presidente de banco. A pressa é deles, não é minha”, disse.