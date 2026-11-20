O senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que Jair Bolsonaro não estava acompanhado por nenhum familiar quando chegou ao hospital, após passar mal. A declaração foi interpretada como uma indireta à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, responsável pelos cuidados do ex-presidente. A senadora eleita pelo Distrito Federal está em viagem a Israel e afirmou que deve retornar ao Brasil ainda nesta sexta-feira (20/11).

“Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados! Até!”, escreveu Carlos em publicação na rede X (antigo Twitter).

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Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados! Até! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Michelle, por sua vez, afirmou que conversou com o médico que acompanha Bolsonaro. “Que Deus nos ajude e que não seja nada grave”, publicou em seu perfil.

Em 16 de novembro, a senadora eleita chegou a confirmar que a filha mais velha, Letícia, de 24 anos, ajudará nos cuidados com Bolsonaro. “Agradeço especialmente à minha filha Lelê, que se adaptou para cuidar do padrasto. Fiquem tranquilos: meu marido está bem e minha casa está em ordem!”, escreveu.

Ainda segundo Michelle, o período de dez dias de descanso contava com o “aval e incentivo” do marido e serviria para ajudá-la a se “preparar para o ano desafiador que virá pela frente”.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e cumpre prisão domiciliar por questões de saúde.

Internação

No primeiro boletim médico divulgado, os médicos responsáveis informaram que o ex-presidente deu entrada na unidade com um “quadro de dor e distensão abdominal”. “No momento, encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”, acrescenta o documento.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou apoio de segurança e escolta no deslocamento de Jair Bolsonaro até o Hospital DF Star, na Asa Sul. “A solicitação ocorreu após avaliação realizada pelo médico particular, Dr. Brasil Caiado, que compareceu ao local e constatou a necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar”, informou a corporação.

A PMDF esclareceu que sua atuação se restringiu exclusivamente ao apoio operacional durante o trajeto.

Relação conflituosa

A relação entre Michelle Bolsonaro e os enteados é marcada por polêmicas. Com Carlos, o distanciamento começou ainda durante a campanha presidencial de 2022, quando Jair Bolsonaro tentava a reeleição. Os dois não se seguem nas redes sociais, mas estão entre os principais integrantes da família que permanecem na política, já que Flávio e Eduardo Bolsonaro vivem atualmente nos Estados Unidos.