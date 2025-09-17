Michelle atualiza estado de saúde de Bolsonaro: "Houve melhora parcial"

16/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Policia penal no Hospital DF STAR fazendo a escolta do ex presidente Jair Bolsonaro que passou mal e foi internado. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro atualizou na manhã desta quarta-feira (17/9) o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro - internado desde a tarde de terça-feira (16/9) após quadro de vômitos, tontura, queda de pressão e mal-estar.

Segundo Michelle, exames laboratoriais e de imagem evidedenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatina. Além disso, foi realizada uma ressonância magnética do crânio, onde não foi notada alterações agudas.

Ainda de acordo com a presidente do PL Mulher, "houve melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso. O quadro clínico será reavaliado ao longo do dia, a fim de definir a necessidade de permanência em ambiente hospitalar".

Internação



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o ex-presidente está recebendo medicação intravenosa e passando por exames. Já o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) declarou, em transmissão ao vivo, que o pai está sendo avaliado para um possível câncer e mencionou também a suspeita de hérnia.

Segundo o deputado Evair de Melo (Progressistas-ES), não há previsão de alta. A equipe médica que acompanha o ex-presidente, com base em São Paulo, veio para Brasília para fazer uma nova avaliação.

No último domingo (14/9), Bolsonaro já havia estado na mesma unidade hospitalar para a remoção cirúrgica de lesões na pele. Exames laboratoriais realizados na ocasião apontaram anemia por deficiência de ferro. Já a tomografia de tórax revelou imagem residual compatível com pneumonia por broncoaspiração.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar no condomínio Solar de Brasília. Ele chegou ao hospital escoltado por policiais penais e acompanhado dos filhos Jair Renan e Carlos Bolsonaro.