Ex-presidente foi submetido a tomografia e passará por observação por, pelo menos, 24 horas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na manhã deste sábado (21/11), o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) publicou nas redes sociais um relato sobre a saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, internado no hospital DF Star. Segundo ele, foi preciso colocar de novo uma sonda nasogástrica no ex-presidente.

"Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu.

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Carlos disse que nunca tinha visto o pai nesse estado. "Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite", disse.

Ele contou também que o quadro oscila conforme o efeito dos remédios passa: "Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves."

Possibilidade de cirurgia

O senador eleito disse que as possibilidades estão sendo avaliadas e que uma nova operação pode ser necessária. "As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio." Segundo ele, Bolsonaro fará mais exames ainda neste sábado (21), e os médicos devem se pronunciar depois.

Internação



Jair Bolsonaro deu entrada no DF Star por volta das 16h30 de sexta-feira (20/11), com fortes dores abdominais. Ele foi acompanhado pelo cardiologista Brasil Caiado, e Carlos está com ele no hospital. De acordo com o médico, a previsão é que o ex-presidente fique pelo menos 24 horas em monitoramento.

Segundo o médico, ainda há chance de cirurgia, mas nada está decidido. Ele disse também que, nos últimos meses, Bolsonaro vinha se comportando "muito bem", com a saúde estável.

As crises de soluço também tinham diminuído bastante nos últimos meses. Segundo o Caiado, desde junho houve só episódios isolados. "Agora, com essa patologia digestiva, com grau de obstrução, a tendência é o soluço ter uma recorrência maior", disse.