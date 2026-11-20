A Polícia Federal (PF) não encontrou registros de comunicação direta entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação consta no relatório elaborado pela corporação sobre menções ao magistrado no contexto das investigações envolvendo a instituição financeira. Segundo os investigadores, as buscas realizadas não identificaram diálogos entre os dois por aplicativos de mensagens ou outros meios de comunicação analisados.

Embora o documento registre episódios de aproximação envolvendo pessoas próximas a Vorcaro, não há indicação de que o ministro tenha mantido contato direto com o empresário. Um dos casos citados ocorreu em fevereiro de 2025, quando o advogado Ciro Soares enviou uma mensagem ao ex-banqueiro dizendo que havia acompanhado Mendonça a uma alfaiataria para confeccionar um terno. Na ocasião, também encaminhou uma fotografia ao empresário. O ministro apresentou notas fiscais para comprovar que pagou pelo serviço.

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Outro episódio mencionado envolve o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), próximo ao magistrado. Em março de 2025, o parlamentar trocou mensagens com Vorcaro sobre um possível encontro com Mendonça em São Paulo. O empresário confirmou que compareceria ao compromisso e, no dia seguinte, avisou que estava a caminho. Cezinha respondeu que o ministro já o aguardava. O relatório, no entanto, não apresenta informações adicionais sobre a reunião nem detalha o assunto tratado.

A ausência de registros de comunicação direta foi destacada pela própria PF no documento. Os investigadores afirmaram que não localizaram evidências de conversas entre Vorcaro e Mendonça durante as buscas realizadas. As referências ao ministro aparecem em episódios envolvendo terceiros, sem que o material apresentado estabeleça uma interlocução direta entre os dois.

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Nesta sexta-feira (20/11), Mendonça pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que retirasse o sigilo do relatório e autorizasse a divulgação integral dos autos. O magistrado abriu mão expressamente da confidencialidade das informações relacionadas à própria pessoa. O documento faz parte de um conjunto de dez relatórios entregues pela PF ao Supremo sobre menções a integrantes da Corte no caso Master. Quatro foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação de eventuais providências.