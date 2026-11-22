Entre os estados que aplicaram o Enac hoje, São Paulo concentrou o maior contingente, com 1.241 candidatos, enquanto o Amapá teve a menor participação do país, com 19 inscritos, de acordo com o corregedor do CNJ - (crédito: Ed Alves/ CB/D.A Press)

Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves repercutiu a quarta edição do Exame Nacional dos Cartórios (Enac), promovida neste domingo (22/11), nas 27 capitais do país. Com 7.600 inscrições, a avaliação desenvolvida para servir como requisito à participação concursos públicos estaduais de cartórios para ter titularidade de uma serventia contou com o comparecimento de 4.600 candidatos.

"É um exame positivo pelo critério de conseguirmos um banco de talentos habilitados durante seis anos para enfrentar o concurso de cartório para todo o Brasil. Quanto mais pessoas qualificadas, melhor o serviço público. (...) Temos candidatos altamente qualificados para prestar concurso de cartório do Amazonas a Porto Alegre”, disse Gonçalves, em conversa com o Correio, na sede do CNJ, em Brasília.

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A taxa de comparecimento — que registrou abstenção de 36% — foi interpretada pela Corregedoria do CNJ como reflexo da especificidade do exame. “Quando chega perto da prova, o candidato olha para o edital e vê que 60% da prova é de atividade prática de cartório. Ele percebe que não se preparou especificamente para essa matéria e decide não ir. Não é uma desistência da carreira, é que ele avalia que não se preparou a tempo e prefere voltar no ano que vem”, interpretou o juiz.

Entre os estados que aplicaram o Enac hoje, São Paulo concentrou o maior contingente, com 1.241 candidatos, enquanto o Amapá teve a menor participação do país, com 19 inscritos, de acordo com o corregedor do CNJ. A edição deste domingo ocorreu em etapa única, com cem questões de múltipla escolha e duração de cinco horas.

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Para que o candidato consiga a habilitação para disputar concurso público de titularidade de cartórios, é necessário acertar ao menos 60 questões da prova, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas ou com deficiência, o mínimo é de 50 acertos.