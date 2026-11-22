Embora o último boletim médico, publicado na tarde domingo (22/11), aponte para uma estabilização do paciente, Jair Bolsonaro ainda segue em tratamento com jejum e suporte nutricional - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

Ainda sem previsão de alta, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ficar em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) enquanto sua equipe médica avalia necessidade — ou não — de fazer cirurgia para tratamento de abdome agudo obstrutivo, motivo pelo qual o levou ao Hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (20/11).

Embora o último boletim médico, publicado na tarde domingo (22/11), aponte para uma estabilização do paciente, Jair Bolsonaro ainda segue em tratamento com jejum e suporte nutricional. Para o médico Cássio Gontijo, cirurgião especialista em parede abdominal e hérnias responsável por ter operado Jair Bolsonaro em dezembro, a opção inicial pelo tratamento não operatório é a conduta padrão da equipe médica quando não há restrição de fluxo sanguíneo no órgão.

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“Pelo que foi noticiado, a causa mais provável dessa obstrução são as chamadas bridas ou aderências, que são cicatrizes formadas pelas cirurgias abdominais anteriores. A prioridade máxima da equipe médica é verificar se existe sofrimento intestinal, que ocorre quando a falta de circulação sanguínea no tecido exige uma cirurgia de emergência. Como os exames afastaram essa complicação, a indicação correta foi pela terapia conservadora”, explicou Gontijo.

O especialista também detalhou o papel da descompressão por sonda — comunicado ontem pelo futuro senador Carlos Bolsonaro (PL-SC) como prática adotada pelos médicos em Jair para fazê-lo eliminar resíduos — e o prazo de observação da equipe.

“A sonda nasogástrica drena e exterioriza o líquido acumulado que não consegue passar pelo ponto de bloqueio. Ao retirar esse conteúdo estagnado, aliviamos a pressão interna e reduzimos o inchaço da parede do intestino. Essa drenagem abre uma janela padrão de observação de 48 a 72 horas para acompanhar se o trânsito intestinal se restabelece de forma espontânea”, detalhou o médico.

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Sobre a evolução do quadro e os cenários cirúrgicos, o cirurgião condicionou que a velocidade da recuperação de Jair Bolsonaro dependerá se ele passará por cirurgia ou não.

“Se o tratamento não operatório funcionar, a recuperação deve acontecer em poucos dias. (...) Caso a terapia conservadora falhe e a cirurgia se torne necessária, a gravidade e o tempo de pós-operatório dependerão diretamente da extensão da manipulação intestinal. Na cirurgia de grande porte realizada anteriormente, como houve manipulação de toda a extensão do intestino, o pós-operatório foi delicado, exigindo mais de um mês de internação hospitalar e três semanas contínuas de uso de sonda”, afirmou Gontijo.