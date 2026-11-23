A guerra aberta pelo deputado federal e presidente do PL de BH, Nikolas Ferreira, pelo comando da Câmara Municipal de Belo Horizonte esconde a disputa interna pelo controle do partido em Minas. De um lado, o deputado estadual Bruno Engler; do outro, Nikolas Ferreira. Ambos querem comandar a legenda, especialmente nas eleições para prefeito da capital mineira em 2028.

Dizem lá que Bruno Engler tem recall, ou seja, disputou e ficou em segundo lugar em 2020 e 2024. Se esse é seu trunfo, qual é o de Nikolas, além de ser o deputado federal mais votado do país? Na resposta, Nikolas se esforça para ter o controle da Câmara Municipal de BH em contraponto a Engler, que tem ainda consolidada posição na Assembleia Legislativa.

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Com essa trajetória, Engler pretende disputar novamente a Prefeitura de Belo Horizonte. Nikolas avalia que chegou sua hora. A divisão entre eles está posta. Enquanto

Engler adere e se adequa à tradição da Assembleia Legislativa, de candidatura única e de consenso, Nikolas tenta levar a divisão para dentro da Câmara Municipal de BH para se estabelecer. Pode não ser bem-sucedido.

Já Bruno Engler pode ser, se quiser, o titular do segundo cargo mais importante da Assembleia Legislativa, de primeiro-secretário da Casa. Sua defesa do bolsonarismo e da direita são menos pessoais do que a de Nikolas, que pretende, a qualquer custo, se cacifar para as próximas disputas, a partir da Prefeitura de Belo Horizonte.



Nikolas perde e recua

Ao constatar que não conseguiria impor unidade partidária ao PL na disputa pelo comando da Câmara de BH, Nikolas Ferreira recuou. Na última sexta-feira, reuniu-se virtualmente com a bancada da legenda e ouviu dois rotundos “nãos”. Foram dados pelos vereadores Cláudio Mundo Novo e Marilda Portela. Além de recusar o apoio ao candidato da “direita” (Wanderley Porto, do PRD), eles defenderam o voto no rival (Diego Sanches, do Solidariedade). O erro maior do deputado foi intervir externamente numa dinâmica exclusiva dos vereadores. “Estão tentando antecipar a disputa para a prefeitura, em 2028, usando a Câmara”, avaliou um vereador de BH.



Goela abaixo não passa

Ao se meter na briga de vereadores, Nikolas trombou ainda com duas famílias tradicionais da política municipal e estadual. Quando ameaçou afastar do partido quem não votasse em seu candidato, o deputado ignorou os Portela e os Biondini. Os líderes desses grupos políticos são dirigentes do PL estadual, além de deputados federais de vários mandatos. A vereadora Marilda é esposa do deputado federal Lincoln Portela e o vereador Cláudio é do grupo político e religioso do deputado Eros Biondini.



Irmão de Cleitinho é contra

Na reta final do ano parlamentar, o governador eleito Cleitinho precisa entrar em cena para evitar a perda de cerca de R$ 2 bilhões por ano, agravando a governabilidade financeira do estado. Os deputados estaduais querem saber se devem votar a favor ou contra o projeto que prorroga a cobrança de 2% a mais sobre os produtos supérfluos (armas e bebidas, entre outros). O recurso é destinado ao FEM (Fundo de Erradicação da Miséria). Mais preocupado com os pagadores de impostos, o irmão de Cleitinho, Eduardo, já votou contra. “Por que nós, deputados, vamos votar a favor disso, assumir o desgaste de aumento de impostos, e o irmão dele fica contra?”, disse um parlamentar, querendo saber também qual será o voto da deputada Lud Falcão, esposa do vice-governador Falcão.



Mão no vespeiro

Ao atacar Luciano Rabelo (Avante), ex-prefeito de Mirabela, Norte de Minas, que torrou emenda (R$ 500 mil) de sua autoria em show da cantora Claudia Leitte, Cleitinho mexeu em um vespeiro. Luciano é do grupo político ligado ao atual presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB).



Até quando, Sargento!?

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) foi prestigiado pelo futuro governador no estranho anúncio, feito no meio da rua, do novo comando da PMMG. Sargento Rodrigues está na base de apoio de Cleitinho, mas tem como principal bandeira a reposição salarial a policiais militares, civis e penais.



Posse com dois governadores

O novo chefe do Ministério Público de Minas, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, toma posse, nesta segunda (23), em evento prestigiado na Cidade Administrativa. Deverão participar os ex-procuradores-gerais de Justiça. A posse será dada, presidencialmente, pelo governador em exercício Vicente de Oliveira Silva (desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas), acompanhada virtualmente pelo governador licenciado Mateus Simões, diretamente da Europa.



Ato de reconhecimento

O primeiro ato do novo procurador-geral de Justiça de Minas, mais conhecido como KZ, após ser nomeado no sábado (14/11), foi reunir-se com os servidores do órgão em evento festivo. Ele prestigiou a confraternização natalina do Sindicato dos Servidores do Ministério Público (Sindsemp-MG), em BH. “A presença do dr. Carlos Eduardo em nossa confraternização foi uma demonstração de consideração e respeito aos servidores da casa, ao Sindsemp-MG e seus dirigentes. A nomeação dele encerra um ciclo difícil para nós e abre caminho para um novo tempo no MPMG”, disse a

coordenadora-geral do sindicato, Fanny Melo.



Morre o operário da política

Foi sepultado na sexta (20/11), em Belo Horizonte, o ex-deputado estadual Manoel Conegundes da Silva. Mais que parlamentar (1983-1987), o paraibano e professor de matemática foi um operário do diálogo e da cidadania nos bastidores da política.