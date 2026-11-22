Eduardo Paes teve 44,16% dos votos válidos e seu partido, o PSD, quer uma nova rodada de votação - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou, neste domingo (22/11), contra o recurso apresentado pela coligação de Eduardo Paes (PSD) que pede a realização de um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. O parecer foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defende a manutenção do entendimento da Corte que permitiu a eleição de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno.

Segundo informações do g1, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, avaliou que o recurso não apresenta argumentos capazes de justificar a revisão da decisão do tribunal. Na manifestação, ele sustenta que a coligação busca rediscutir uma questão já analisada pelo TSE.

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A contestação de Paes envolve a decisão que determinou a retirada dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) da contagem dos votos válidos. Com a recontagem, Ruas passou a somar 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória no primeiro turno.

O processo está sob relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. A manifestação do MPE é um parecer, e não uma decisão definitiva. Caberá ao TSE analisar o recurso e decidir se mantém ou não o resultado da eleição.