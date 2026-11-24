Há também um entendimento para que não haja convite formal a Javier Milei para a posse do presidente Lula em 5 de janeiro - (crédito: Connie France/AFP)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu retirar definitivamente o embaixador Julio Bitelli do posto de Buenos Aires.

Nos bastidores, as declarações do ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, no último fim de semana, questionando a legitimidade do resultado das eleições presidenciais no Brasil, foram a gota d’água para o Executivo brasileiro.

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A avaliação é de que as manifestações do chanceler argentino extrapolaram as divergências políticas entre Lula e o presidente Javier Milei e atingiram a institucionalidade brasileira. A retirada do diplomata representa, nesse sentido, um endurecimento da postura do governo petista em relação à Casa Rosada.

Na mesma esteira, há um entendimento para que não haja convite formal a Javier Milei para a posse do presidente Lula em 5 de janeiro de 2027. A informação foi confirmada com fontes do Planalto pelo Correio após ser veiculada pela colunista Janaina Figueiredo, do UOL.

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