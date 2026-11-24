Lula afirmou ainda que o Brasil espera que uma mulher latino-americana seja eleita para ocupar a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil pretende se tornar o maior destino de investimentos verdes do mundo. Durante cerimônia de entrega de cartas credenciais a 14 novos embaixadores, nesta terça-feira (24/11), ele destacou o potencial do país nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e semicondutores, além da participação das fontes renováveis na matriz elétrica.

Lula também criticou a falta de consenso na COP 31, realizada em Antália, na Turquia. Para o presidente, a ausência de acordos enfraquece a cooperação internacional diante de desafios como as mudanças climáticas.

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"O multilateralismo não sofre apenas quando as regras de convivência entre as nações são rompidas. Ele sai enfraquecido toda vez que os países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade", afirmou.

O presidente citou ainda a tempestade extrema que atingiu Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, como exemplo dos efeitos dos eventos climáticos. Segundo ele, das 8,6 mil casas do município, cerca de 8 mil foram atingidas pelos ventos. O episódio deixou vítimas fatais e famílias desabrigadas.

Defesa do multilateralismo

No discurso, Lula defendeu maior participação dos países nas decisões internacionais e afirmou que a estabilidade global não pode depender apenas das grandes potências. "Só na ONU somos 193 países com o direito à soberania e ao desenvolvimento", declarou.

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Na agenda diplomática, o presidente anunciou que o Brasil dará atenção renovada à América Latina e ao Caribe, com foco na integração em infraestrutura, energia e segurança pública. Também defendeu o fortalecimento das relações com África e Ásia e a ampliação das parcerias com a Europa.

Lula afirmou ainda que o Brasil espera que uma mulher latino-americana seja eleita para ocupar a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo ele, a escolha será importante para o futuro do multilateralismo.