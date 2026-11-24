Senadores do PT que representam estados do Nordeste articulam a formação de um bloco para dar sustentação política ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Dos seis parlamentares eleitos pela sigla neste pleito, cinco são nordestinos. No placar geral, dos 10 senadores petistas, 8 são da região mais favorável a Lula. O grupo tem uma reunião marcada para esta quarta-feira (25/11), na liderança do PT no Senado, na qual será discutido o posicionamento na próxima legislatura.

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Segundo dois parlamentares ouvidos pelo Correio, a articulação servirá como uma “ponte de sustentação” ao chefe do Executivo na Casa Alta. Entre os nomes aguardados no encontro estão os dos pernambucanos Humberto Costa e Teresa Leitão, dos baianos Jaques Wagner e Rui Costa, além de Wellington Dias (PI), Camilo Santana (CE), Rogério Carvalho (SE) e Samanda Alves (RN).

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A movimentação ocorre em meio às tratativas para a composição do corpo ministerial do Lula 4. Conforme mostrou a reportagem, o líder-mor do PT foi aconselhado por auxiliares próximos a preservar os quadros eleitos para o Senado, em vez de remanejá-los para a Esplanada dos Ministérios. A avaliação é de que o presidente precisará de interlocutores de peso no Legislativo para evitar derrotas nas votações de interesse do Executivo.

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Com o PL projetado para ocupar 29 das 81 cadeiras da Casa Alta a partir de fevereiro de 2027, a intenção dos petistas é fazer da representação nordestina uma retaguarda do Planalto. A reunião desta quarta-feira deverá balizar a atuação do “blocão” nos próximos anos, tanto na defesa das pautas prioritárias do governo quanto nas negociações com as demais forças partidárias.

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