O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), se reúne na manhã desta quarta-feira (25/11) com a bancada feminina da Casa. Foram convidadas as atuais senadoras e aquelas recém-eleitas, que assumem o mandato a partir de 2027.

Houve uma tentativa no início do mês de realizar o encontro, mas ele foi adiado pela baixa adesão. A reunião teria como objetivo receber as novas parlamentares, mas também ocorre em meio às articulações pela eleição à presidência do Senado, que ocorre em fevereiro de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para se reeleger, Alcolumbre tenta atrair o voto feminino, também cobiçado pela sua adversária, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que pretende ser a primeira mulher a ocupar a presidência do Congresso Nacional.

Ela participou do encontro desta quarta-feira, segundo a assessoria. A partir do próximo ano, a bancada feminina reunirá 18 integrantes, com metade composta de senadoras de direita.

Leia também: O mapa de votos traçado para a presidência do Congresso



Em meio a uma disputa acirrada com a oposição, Alcolumbre vem apostando em abordagens individuais e conversas com bancadas. Ele tenta se aproximar da bancada feminina, em que a candidatura de Tereza Cristina tem mais vantagem.

Ainda vale relembrar que, na oposição, além de Cristina, há a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência da Casa. Há um acordo entre os dois para que, em determinado momento, apenas a candidatura com mais força siga contra Alcolumbre.