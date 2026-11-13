O mapa de votos traçado para a presidência do Congresso

Davi Alcolumbre, Rogério Marinho e Tereza Cristina disputam espaço na corrida pela presidência do Senado em 2027 - (crédito: Agência Senado)

O atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), enfrentará, em fevereiro de 2027, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) na disputa pela cadeira presidencial da Casa Alta. Entre mapas de votos desenhados, a disputa segue incerta.

No páreo, Alcolumbre e Marinho concentram maior quantidade de votos que a ex-ministra de Jair Bolsonaro. Em mapas internos traçados por aliados, o ex-coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que foi derrotado nas urnas pelo presidente Lula (PT), conta com aproximadamente 29 votos considerados “certos”. Na outra ponta, o amapaense figura com 12.

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Quanto às tendências de votos, além dos já contabilizados, divididos entre Novo e PL, Marinho ainda consegue assegurar mais seis entre PSD e Republicanos. “Tudo vai depender das costuras”, avalia um interlocutor do parlamentar pelo Rio Grande do Norte. Já Alcolumbre arranja outros 21, divididos entre MDB, PSB, PP, Rede e PDT. Enquanto isso, Tereza Cristina conta com três votos garantidos, considerando a projeção de Michelle Bolsonaro (PL-DF). Fato que chama a atenção.

O cálculo para o grupo da direita mais bolsonarista agora será tentar aglutinar os votos em um único candidato para derrotar o senador amapaense, que conta com o apoio de governistas para tentar barrar uma vitória da extrema direita no Senado.