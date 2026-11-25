Ainda em andamento, as costuras para a composição do quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tendem a deixar o PSol sem representação no primeiro escalão da Esplanada dos Ministérios. Isso porque o titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSol-SP), único quadro da sigla à frente de uma pasta com status ministerial, caminha para se filiar ao Partido dos Trabalhadores.

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Segundo correligionários ouvidos pelo Correio, a mudança de legenda faria parte de uma articulação com o líder-mor do PT que extrapola a montagem do novo corpo ministerial. No horizonte das tratativas estão as eleições municipais de 2028, sobretudo os planos políticos para a capital paulista.

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Nas coxias, a eventual migração é tratada como parte de uma estratégia de médio prazo. Boulos, que disputou a Prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024, em ambas as ocasiões chegando ao segundo turno, passaria a integrar os quadros petistas após duas investidas eleitorais pelo PSol.

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A movimentação, contudo, teria um efeito colateral na configuração do Lula 4: mesmo que Boulos permaneça na Esplanada, o espaço hoje contabilizado na cota do PSol passaria à do PT. A legenda, portanto, corre o risco de perder sua representação ministerial em meio às negociações do presidente com os partidos que deverão compor a base de sustentação do próximo mandato.

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