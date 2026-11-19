Lula diz que não tem pressa para indicar ministros e rechaça pressão por nomes - (crédito: Reprodução/ YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (19/11), que as indicações para os ministérios são decisões exclusivas dele e criticou especulações sobre mudanças na equipe de governo. Durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6x1, no Palácio do Planalto, o petista disse que não conversou com ninguém sobre possíveis nomes e que fará escolhas no momento que considerar adequado.

“Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser e na data que eu quiser. Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa, nem vai tirar, nem vai colocar”, declarou.

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Lula afirmou que notícias sobre possíveis mudanças na equipe ministerial alimentam especulações e disse que não tem pressa para anunciar decisões. O presidente também mencionou que ainda não conseguiu comemorar a vitória eleitoral em razão de problemas na voz após participar de uma manifestação na Avenida Paulista, em carro aberto e utilizando um megafone.

Durante o discurso, o petista agradeceu ao movimento sindical pela atuação na campanha e classificou a mobilização como “antológica”. Segundo ele, a disputa foi marcada por manifestações espontâneas de jovens e pela participação de diferentes grupos sociais.

Lula destacou especialmente o envolvimento de mulheres, estudantes e idosos. Ao mencionar a participação da população mais velha, relatou cenas de familiares levando pais e avós para votar, inclusive no colo, e afirmou que a mobilização demonstrou o compromisso dessas pessoas com a democracia e com as próximas gerações.

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O presidente também anunciou a intenção de criar um ministério voltado às pessoas idosas, embora ainda não tenha definido o nome da pasta. Segundo ele, a iniciativa pretende ampliar a atenção e a respeitabilidade destinadas a essa parcela da população.

Mandato da vida

Ao falar sobre o futuro do governo, Lula afirmou que pretende encerrar o mandato colocando o Brasil em um novo patamar de desenvolvimento, com melhores condições de vida para a classe trabalhadora. “Eu quero terminar esse mandato elevando o Brasil ao patamar de um país desenvolvido, com a classe trabalhadora vivendo melhor, ganhando melhor, estudando melhor, morando melhor”, afirmou.

O presidente classificou o atual período de governo como o mais importante de sua trajetória política e disse que tem uma responsabilidade maior diante da população. “Esse é o mandato da minha vida. Se no primeiro mandato eu dizia: ‘Eu não posso errar’, nesse eu não apenas não posso errar, eu só tenho que acertar, porque essa é a dívida que eu tenho com o povo brasileiro”, concluiu.