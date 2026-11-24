Em publicação, Coradi afirmou que a decisão da deputada está de acordo com a orientação política do partido e destacou sua atuação na Câmara dos Deputados - (crédito: Reprodução/Instagram)

A presidente nacional do PSol, Paula Coradi, saiu em defesa da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) após a parlamentar ser alvo de ataques transfóbicos e racistas nas redes sociais por seu posicionamento na votação do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. Em publicação, Coradi afirmou que a decisão da deputada está de acordo com a orientação política do partido e destacou sua atuação na Câmara dos Deputados.

“A posição de Erika está em consonância com a orientação política do PSol. Defender o Governo Lula contra a extrema direita não significa abrir mão da defesa dos direitos da população e dos investimentos públicos diante das pressões do mercado financeiro”, escreveu a dirigente. Coradi também afirmou que a democracia deve ser construída com respeito, inclusive diante de divergências políticas.

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A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do plano de ajuste fiscal na noite de segunda-feira (23), por 353 votos a favor e 128 contra. Nenhum dos 13 integrantes da bancada do PSOL votou a favor da proposta. Dez parlamentares optaram pela obstrução da sessão e três se abstiveram: Erika Hilton, Professora Luciene Cavalcante (SP) e Célia Xakriabá (MG).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Erika Hilton explicou que decidiu se abster por discordar de pontos específicos do projeto. A deputada afirmou que o setor financeiro e a Faria Lima tentaram “colocar uma faca no pescoço do governo Lula”, mas reconheceu a iniciativa do presidente de enfrentar interesses econômicos, com medidas como o corte de 10% dos incentivos fiscais concedidos a grandes empresas e ações contra os supersalários.

Apesar de reconhecer esses avanços, Hilton criticou medidas que, na avaliação dela, podem prejudicar o financiamento de políticas públicas. Entre os pontos questionados estão a retirada de receitas extraordinárias do petróleo do cálculo do piso constitucional da saúde e a possibilidade de reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas públicas em determinadas circunstâncias. Para a deputada, as mudanças podem comprometer os investimentos do Estado em saúde, educação, cultura e meio ambiente.