O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve incumbir, nos próximos dias, auxiliares do Palácio do Planalto de dar encaminhamento à estruturação do Ministério da Segurança Pública. O petista se reuniu, na manhã desta quarta-feira (25/11), no Palácio da Alvorada, com três ex-ministros da Justiça, Tarso Genro, Ricardo Lewandowski e Flávio Dino, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a configuração da nova pasta.

Em conversa com jornalistas após o encontro, Genro afirmou que houve convergência entre os participantes sobre a necessidade de o futuro ministério incorporar, entre suas atribuições, o combate à criminalidade transnacional. A avaliação é de que a estrutura de segurança pública do país precisa acompanhar as transformações geopolíticas e a internacionalização das organizações criminosas.

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“O novo Ministério da Segurança Pública tem que ter uma ocupação também nas suas tarefas das questões geopolíticas”, defendeu o ex-ministro.

Na avaliação de Genro, a atuação do Estado brasileiro não pode se restringir ao enfrentamento de delitos dentro do território nacional, uma vez que parte da criminalidade registrada nos grandes centros urbanos está associada a redes internacionais. O ex-ministro citou, entre os exemplos, o tráfico de drogas e de pessoas e a exploração ilegal da biodiversidade.

O encontro contou, ainda, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e do titular da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Segundo Genro, Lula recebeu positivamente as contribuições e sinalizou que passará a discutir com a equipe de governo os mecanismos para implementação das propostas.

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