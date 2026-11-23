Ministro do Planejamento, Bruno Moretti, vem atuando na articulação para garantir aprovação do PLP - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, se reúne na tarde desta segunda-feira (23/11) com as bancadas de deputados federais do PCdoB e do PSol para discutir o projeto de lei complementar (PLP) com propostas de ajuste fiscal das contas públicas.

A expectativa é de que o projeto seja votado hoje no Plenário da Câmara dos Deputados. Apesar da matéria ser prioritária para o governo, ela vem enfrentando resistência entre partidos aliados, como o PCdoB e o PSol, que criticam as medidas.

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Na última semana, o PCdoB emitiu uma nota apontando que o projeto “não ataca a causa do endividamento público, reduz o investimento e compromete o desenvolvimento”. Eles defendem que a medida demanda mais discussão e que não ataca as altas taxas de juros, que seriam “o verdadeiro problema das contas públicas”.

Ainda na nota, o partido propunha uma nova regra para o investimento no arcabouço fiscal. Ele sugere que o piso do investimento do governo federal — excluindo estatais e repasses a estados e municípios — deve crescer pelo menos 0,2% do PIB por ano até atingir 1% do PIB em 4 anos.

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O líder da Federação PSol-Rede na Câmara, deputado Tarcísio Motta (PSol-RJ), apresentou um destaque para votação em separado do trecho que limita o crescimento das despesas em 2% caso a projeção de resultado primário fique abaixo do piso da meta fiscal. O dispositivo pode gerar uma contenção de despesas de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões e o governo trabalha pela sua manutenção.

Desde a semana passada o ministro tem se reunido com bancadas partidárias para reduzir a resistência e garantir a aprovação do PLP. Na última semana, o ministro se reuniu com deputados do PT para explicar o projeto e garantir o apoio à matéria. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), a bancada deve votar a favor da medida de forma unânime.

O que diz o PLP

O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento. O teto atual, segundo o arcabouço fiscal, é de 2,5%. O gatilho seria acionado caso o resultado primário previsto pelo governo ao longo do ano cair abaixo do piso da meta fiscal.

O projeto também amplia, com exceções, de 10% para 20%, a redução de benefícios fiscais implementados em setores estratégicos. A matéria também altera a Lei Kandir para, entre 2027 e 2030, limitar em R$ 2 bilhões os repasses da União a estados e municípios, com a recomposição linear sendo paga entre 2028 e 2030.

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Além disso, veda que a receita obtida com o Imposto de exportação do petróleo seja contabilizada na RCL para fins de cálculo das despesas mínimas. A medida pode interferir, por exemplo, nas despesas com a saúde, que tem o piso constitucional calculado com base na RCL.

Entre os exercícios de 2027 e 2030, o projeto também limita a R$ 3 bilhões ao ano a compensação previdenciária, ou seja, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de estados e municípios.