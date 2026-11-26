Lula e Alcolumbre: diagnóstico esbarra no desejo de Lula de insistir no nome de Messias - (crédito: Fabio Rodrigues/Agência Brasil)

A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postergar para 2027 a indicação de um nome para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) é vista com ressalvas por senadores do Centrão e da base governista ouvidos pelo Correio.

Nas contas que se fazem nos bastidores da Casa Alta, a nova composição do Senado tende a dificultar as pretensões do chefe do Executivo tanto para a Corte quanto para possíveis pautas "populistas".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Tudo se tornará difícil se não for esse ano ainda”, resumiu um dos parlamentares consultados, sob reserva. Na avaliação do senador, o avanço da direita nas urnas deve impor novos obstáculos ao Planalto na construção de uma maioria para chancelar a escolha presidencial.

O diagnóstico esbarra, contudo, no desejo de Lula de insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias. A rejeição do AGU pelo Senado e o impedimento regimental para uma nova indicação na mesma legislatura colocam o petista diante de um impasse: abrir mão de Messias ou submetê-lo ao crivo de uma configuração parlamentar potencialmente mais hostil ao governo.

A avaliação nos corredores do Congresso é de que, independentemente do nome escolhido, que passa por alguns, inclusive indicados pelo ministro Flávio Dino como Estela Aranha, do TSE, o custo político da indicação tende a aumentar a partir de fevereiro. A composição da Casa Alta e as articulações em torno da sucessão no comando do Senado são fatores que pesam nas costuras do Planalto.

Saiba Mais