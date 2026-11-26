A ministra contou que recebeu centenas de mensagens nas redes sociais com ataques misóginos, ofensas sexuais, ameaças e comentários sobre sua vida pessoal - (crédito: Cleia Viana/Secom/TSE)

A ministra Estela Aranha, única mulher a integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), criticou nesta quinta-feira (26) a falta de apoio institucional diante dos ataques sexistas que sofreu durante as eleições presidenciais. Em sessão plenária, ela afirmou que o discurso em defesa da presença feminina nos tribunais superiores não corresponde à realidade e classificou essa defesa como algo feito "da boca para fora". Segundo a ministra, mesmo após receber mensagens misóginas, ameaças e ofensas de cunho sexual, não houve investigação dos episódios nem manifestações de solidariedade da maioria dos colegas.

O desabafo ocorreu durante a análise de um recurso apresentado por uma vereadora de Cassilândia (MS). O processo envolve acusações de violência política de gênero contra o presidente da Câmara Municipal, absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado.

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Durante a apresentação do voto, Estela abriu divergência e afirmou que, apesar de identificar machismo na situação analisada, não considerava que o episódio configurasse o crime de violência política contra a mulher. Na sequência, aproveitou a discussão para relatar situações que, na avaliação dela, caracterizam esse tipo de violência.

A ministra contou que recebeu centenas de mensagens nas redes sociais com ataques misóginos, ofensas sexuais, ameaças e comentários sobre sua vida pessoal. Diante da quantidade e da gravidade das manifestações, disse ter solicitado apoio institucional ao tribunal, mas não houve investigação dos casos nem demonstrações de solidariedade por parte dos colegas.

"Quando eu recebi centenas de falas como essa, pedi apoio institucional e não tive. E eu acho que o tribunal deveria apurar esse tipo de violência contra a mulher e não tivemos apuração institucional, sequer a solidariedade dos colegas ministros", disse.

Estela destacou que houve uma exceção entre os integrantes da Corte: o ex-ministro Antônio Carlos, que, segundo ela, enviou uma mensagem oferecendo apoio. A ministra também explicou que recebeu assistência de segurança depois de sofrer ameaças de morte, assim como outros ministros do tribunal. No entanto, ressaltou que esse atendimento não representou uma resposta institucional aos ataques relacionados ao gênero.

Ao abordar a presença feminina nos tribunais superiores, Estela questionou a distância entre o discurso público de defesa da participação das mulheres e a falta de medidas concretas quando elas são vítimas de violência. Para a ministra, a ausência de posicionamento institucional diante dos ataques demonstra que a defesa da igualdade ainda não se reflete na prática.

"Estamos tendo muitas discussões sobre a necessidade de ter mulheres em tribunais superiores e sempre digo que a sociedade faz isso como pressão, mas não quer que tenham mulheres em tribunais superiores de fato, porque de modo algum esse tipo de conduta foi censurada institucionalmente", declarou.

Na sequência, ela voltou a criticar a falta de apoio dos colegas e afirmou que a defesa da participação feminina nos espaços de poder não passa de um discurso quando não há reação diante de situações concretas.

"Eu acredito que é da boca para fora que se fala que querem mulheres em tribunais superiores e participação da mulher, porque, quando a gente se depara com situações concretas ao nosso lado, com colegas, absolutamente ninguém se importa", afirmou.

Presidente afirma que desconhecia os episódios

Depois da manifestação, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, disse que não tinha conhecimento dos ataques relatados por Estela. Ele questionou se a ministra havia formalizado as denúncias à presidência da Corte e afirmou que não poderia prestar solidariedade sobre situações que desconhecia.

"Eu não apresento escusas em relação a isso porque eu simplesmente não tive conhecimento. O fato que narrou agora é de tal gravidade, mas confesso que nunca soube desse detalhe. É difícil prestar solidariedade a um colega quando a gente não tem conhecimento do fato", afirmou.

Kassio também declarou que todos os ministros são alvo de ataques na internet. Em resposta, Estela disse que já havia conversado com o presidente sobre os episódios e solicitado apoio. Ela lembrou ainda que havia feito manifestações públicas sobre o assunto durante sessões do tribunal e em eventos. A ministra reconheceu, porém, que não chegou a protocolar formalmente um pedido de providências à presidência.

Ministros reagem à manifestação

Outros integrantes do TSE também se manifestaram após o relato de Estela. O ministro Dias Toffoli afirmou que desconhecia os ataques e considerou injusta a generalização feita pela colega sobre a falta de solidariedade dos integrantes da Corte.

"Só tenho a dizer que eu não adivinho", afirmou. Toffoli também defendeu que os episódios sejam apresentados formalmente ao tribunal.

O ministro Sebastião Reis Júnior, por outro lado, pediu desculpas publicamente à ministra por não ter demonstrado solidariedade diante das agressões. Ele reconheceu que houve omissão e classificou os ataques como infundados e absurdos, além de relacioná-los ao momento vivido pela sociedade.

"Gostaria de pedir até desculpas à ministra Estela Aranha por não ter prestado solidariedade pelos ataques sofridos por ela em público. Realmente foi uma omissão", disse.

André Mendonça afirmou que já havia conversado por telefone com Estela em outra ocasião, quando ela relatou situações de pressão e dificuldades enfrentadas. Segundo o ministro, naquela oportunidade, ele manifestou solidariedade à colega.

Estela confirmou que recebeu o apoio de Mendonça e pediu desculpas por não ter mencionado a exceção ao falar sobre a falta de solidariedade dos demais ministros.

Marco Aurélio Belizze também manifestou solidariedade à ministra e afirmou que os episódios relatados precisam de "apuração rigorosa" e merecem "repulsa das autoridades".

Já Floriano de Azevedo, que havia apresentado seu voto antes da manifestação de Estela, não voltou a pedir a palavra para comentar o assunto.

Já o ministro André Mendonça afirmou que havia conversado por telefone com Estela em outra ocasião, quando ela relatou situações de pressão e dificuldades que enfrentava. Segundo ele, naquela conversa, manifestou solidariedade à ministra.

Estela confirmou o relato, reconheceu que Mendonça havia demonstrado apoio e pediu desculpas por não ter feito uma ressalva ao citar a falta de solidariedade dos colegas.

O ministro Marco Aurélio Belizze também manifestou apoio à colega. Ele afirmou que os episódios relatados precisam de "apuração rigorosa" e merecem "repulsa das autoridades".

O ministro Floriano de Azevedo, que já havia apresentado seu voto antes da manifestação de Estela, não voltou a pedir a palavra para comentar as declarações.