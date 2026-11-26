Com o presidente da Argentina, Javier Milei, fora dos planos do Palácio do Planalto para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 5 de janeiro, interlocutores do chefe do Executivo brasileiro estudam alternativas para garantir a presença de lideranças argentinas na cerimônia. A preocupação, segundo apurou o Correio, é evitar que a indisposição com o mandatário do país vizinho comprometa ainda mais as relações bilaterais.
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Entre as possibilidades ventiladas nas coxias do Planalto estão os convites a ex-presidentes argentinos, governadores e integrantes do Parlamento. Nos cálculos que se fazem, pesa a boa relação de Lula com lideranças de diferentes espectros ideológicos do país vizinho. Reservadamente, são lembrados os gestos dos ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernández, que cumprimentaram o petista pela vitória nas urnas em outubro.
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A avaliação nos bastidores é de que dificilmente haverá uma representação do Executivo argentino na solenidade. Além de Milei, o chanceler Pablo Quirno enfrenta resistências dentro do governo brasileiro, sobretudo pelas declarações questionando a legitimidade do resultado das eleições presidenciais no Brasil.
Na organização da posse, haverá duas modalidades de convites internacionais: os institucionais, expedidos pelo Itamaraty aos governos estrangeiros, e os pessoais, feitos pelo próprio Lula a lideranças com quem construiu relações ao longo de sua trajetória política. No caso argentino, a segunda modalidade é vista como uma alternativa para contornar o constrangimento diplomático, sem que os eventuais convidados representem oficialmente o governo Milei.