Em reunião com agricultores, Macron chamou a carne brasileira de "dopada" e comemorou a proibição de entrada de produtos de origem animal do país no mercado europeu - (crédito: AFP)

A disputa comercial entre Brasil e União Europeia ganhou um novo capítulo após o presidente francês, Emmanuel Macron, usar a suspensão das exportações brasileiras de carne para reforçar as críticas ao acordo entre o bloco europeu e o Mercosul. Em reunião com agricultores franceses, na quarta-feira (25/11), ele chamou a carne brasileira de “dopada” e comemorou a proibição de entrada de produtos de origem animal do país no mercado europeu.

A declaração foi contestada por representantes do setor brasileiro, que veem na restrição uma medida de caráter político e questionam a falta de justificativas científicas para o bloqueio. A suspensão, em vigor desde 3 de setembro, foi adotada pela União Europeia com base em avaliações sobre os controles brasileiros para o uso de antimicrobianos na criação de animais.

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Macron afirmou que a decisão europeia confirma as críticas feitas pela França ao acordo comercial com o Mercosul. Segundo ele, os produtos brasileiros que chegavam aos portos europeus não atendiam às regras do bloco.

“E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida”, declarou.

O presidente francês também atribuiu o resultado à pressão exercida pelo país contra o tratado comercial, que entrou em vigor provisoriamente em maio. O acordo enfrenta resistência de agricultores europeus, preocupados com a concorrência de produtos sul-americanos, especialmente os brasileiros, que podem chegar ao mercado com preços mais competitivos.

A proibição europeia, entretanto, não decorre da identificação de problemas em lotes específicos de carne brasileira. O argumento apresentado pelo bloco é que os mecanismos de fiscalização do Brasil não oferecem garantias suficientes sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.

As substâncias são utilizadas no tratamento de infecções em animais. Na União Europeia, o uso desses medicamentos para estimular o crescimento dos rebanhos é proibido, assim como a aplicação de determinados antibióticos considerados importantes para a saúde humana.

Entidades brasileiras contestam acusação

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) criticou a declaração de Macron e afirmou que o uso da expressão “carne dopada” não corresponde às condições sanitárias da produção brasileira.

A entidade sustenta que o Brasil já passou por auditorias internacionais, inclusive da própria União Europeia, e que o setor desenvolveu um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação para cumprir as exigências europeias. O procedimento foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a associação, a UE não apresentou justificativa técnica ou científica para retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar nem para interromper as vendas enquanto o país se adequava ao protocolo.

A Abiec também questiona o impacto comercial da medida. A União Europeia responde por cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina, segundo a entidade, que considera injustificada a exclusão do país em meio às negociações comerciais entre os blocos.

“Após mais de duas décadas de negociações, é inadmissível que os benefícios do acordo sejam unilaterais”, afirmou a associação.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) também reagiu. A entidade classificou a fala do presidente francês como “grave e inaceitável” e afirmou que Macron utilizou “inverdades, sem qualquer fundamento técnico” para questionar a qualidade dos alimentos brasileiros.

Restrição não atinge os demais países do Mercosul

O Brasil é o principal exportador agrícola do Mercosul para a União Europeia e o único país do bloco sul-americano afetado pela suspensão de produtos de origem animal. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a comercializar esses produtos com os europeus.

As carnes bovina e de frango estão entre os segmentos mais afetados pela decisão, já que são os principais produtos de origem animal exportados pelo Brasil ao bloco.

A União Europeia deve discutir, em 7 e 8 de dezembro, a possibilidade de autorizar novamente as exportações brasileiras de carne de frango e mel. A reunião ocorre em meio à pressão comercial e às críticas de entidades brasileiras à restrição.