Em meio ao estremecimento das relações diplomáticas entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Javier Milei, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) viajará à Argentina. A investida, segundo auxiliares do parlamentar ouvidos pelo Correio, tem como objetivo distensionar a relação entre Brasília e Buenos Aires.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, Trad desembarcará em Buenos Aires na próxima segunda-feira (30/11), quando é celebrado o Dia da Amizade entre Brasil e Argentina. O senador deverá se reunir com integrantes do Legislativo argentino, em retribuição à visita de uma comitiva de parlamentares do país vizinho a Brasília, em setembro deste ano. A informação foi veiculada inicialmente pela colunista Janaína Figueiredo, do UOL, e confirmada pela reportagem.

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O movimento ocorre na esteira da decisão do governo brasileiro de retirar definitivamente o embaixador Julio Bitelli do posto em Buenos Aires, após as declarações do chanceler argentino, Pablo Quirno, que colocou em xeque a legitimidade do resultado das eleições presidenciais brasileiras. O mal-estar diplomático também culminou na decisão de deixar Milei de fora da lista de convidados para a cerimônia de posse de Lula, em janeiro de 2027.

A investida de Trad pela via da diplomacia parlamentar ocorre, ainda, às vésperas da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, marcada para 4 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai, onde Lula e Milei poderão se encontrar. Além da agenda em solo argentino, o senador cumprirá compromissos oficiais no Paraguai e participará de uma sessão plenária do Parlamento do Mercosul (Parlasul).

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