Ao longo do mandato, Lula terá outras vagas e por conta disso, existe espaço para que faça uma escolha mais pessoal. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu quem será o indicado ou a indicada para ocupar a 11º cadeira do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com interlocutores do chefe do Executivo, ele ainda está pensando sobre isso e não bateu o martelo sobre a questão. No entanto, a definição pode sair na próxima semana. Nos últimos dias, cresceu a pressão para que ocorra a indicação de mulher.

Entre as cotadas, o nome de maior força é da jurista Edilene Lobo, mulher negra com carreira considerada exímia no Poder Judiciário. Outra possibilidade é a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União. Lula defende pessoalmente o reenvio da indicação de Messias, que foi rejeitada no começo do ano.

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O presidente avalia que a decisão do Senado foi política, não técnica e que após o resultado das eleições, o cenário mudou e Messias pode ser aprovado. No entanto, ele está aberto a outras possibilidades e realiza conversas sobre o tema, inclusive com ministros do Supremo e senadores, como Davi Alcolumbre, presidente da casa legislativa.

Ao longo do mandato, Lula terá outras vagas e por conta disso, existe espaço para que faça uma escolha mais pessoal. O certo é que ele não pretende permitir que a Corte seja ocupada apenas por homens, diante da evolução cada vez mais elevada da conquista de espaço pelas mulheres no mundo político, jurídico e nas demais áreas da sociedade.