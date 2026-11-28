O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que se reunirá com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) na próxima terça-feira (1°/12), no Palácio do Planalto. O tema do encontro será a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi primeiro publicada pelo portal g1 e confirmada pelo Correio.

“Quero negociar a anistia dos presos por problemas políticos. Isso é uma coisa lá de trás, de quando o pessoal não estava aguentando mais”, declarou ao Correio. “Tem gente que foi presa na Praça dos Três Poderes que está até hoje nas celas. Militares que comentaram sobre planos, mas não chegaram a fazer nada”.

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Valdemar argumenta que outros presidentes como Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e o próprio Lula também já foram anistiados durante a ditadura militar. Ele também afirma que o assunto já foi discutido com Jair Bolsonaro, por intermédio de Michelle Bolsonaro e dos filhos do ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado.

A reunião, que deve acontecer no período da tarde, é uma rara iniciativa de negociação entre o PL e o governo federal. Outros integrantes do partido, como o deputado Nikolas Ferreira, também teriam sido consultados sobre o encontro.

“Tenho conversado com o Edinho, presidente do PT. Nós não queremos atrapalhar o governo”, afirmou. “Seremos oposição, mas o que o governo apresentar que for de interesse público iremos apoiar”.