O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) teria aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o recém-criado Ministério da Segurança Pública. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, que ouviu aliados do vice-presidente. Ao Correio, contudo, a equipe do vice-presidente negou a informação.
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A decisão teria sido definida em uma conversa reservada entre os dois, com anúncio oficial previsto para a próxima semana. A informação, contudo, foi negada pela equipe do vice-presidente: "Não está correto isso. Eles nem conversaram sobre o assunto. Não houve convite".
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Novo ministério
A criação da pasta foi viabilizada após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que estabelece novas diretrizes de cooperação e divisão de responsabilidades entre União, estados e municípios.
A experiência de Alckmin à frente do governo de São Paulo, onde exerceu quatro mandatos ao longo de mais de 12 anos, pesa para a escolha. Outro fator considerado foi o trânsito do vice-presidente com governadores de diferentes partidos, inclusive da oposição.
Durante as gestões no estado, Alckmin promoveu a expansão do sistema prisional e medidas de isolamento de lideranças de facções criminosas. A indicação, no entanto, também pode provocar questionamentos sobre o crescimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante seus governos, além de resistência de setores da esquerda do PT e críticas relacionadas a declarações antigas do vice-presidente sobre operações policiais.
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Pedro José BorgesRepórter da editoria de Política
Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.