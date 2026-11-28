O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado (28/11) a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. Durante uma transmissão ao vivo no canal oficial do presidente no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula respondeu às críticas à indicação e afirmou que o executivo poderá ajudar a ampliar a confiança no Brasil e impulsionar o desenvolvimento econômico.
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“Ninguém é unanimidade. Se nem Jesus Cristo conseguiu ser unânime, não vai ser o Lula que será”, afirmou. Em seguida, o presidente relatou que conhece Trabuco desde os anos 1990, quando o PT buscava apoio de instituições financeiras para criar um cartão de crédito destinado a filiados e arrecadar recursos para o partido.
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O presidente também afirmou que já havia tentado levar Trabuco para o Ministério da Fazenda em 2015, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). Segundo Lula, após a reeleição da então presidente, ele sugeriu que ela convidasse o executivo para assumir a pasta, mas as conversas não avançaram. Na ocasião, Joaquim Levy foi escolhido para o cargo.
Ao justificar a indicação para o próximo mandato, Lula afirmou que pretende transformar o Brasil em um país industrial, com profissionais qualificados e maior participação no comércio internacional. Entre os objetivos citados, estão levar o país à sexta posição entre as maiores economias do mundo e alcançar US$ 1 trilhão no fluxo de comércio exterior.
“Fiquei pensando em quem trazer para me ajudar nessa tarefa, alguém de alto nível que ajudasse a gerar confiança no mundo. O Haddad e o Guido Mantega foram extraordinários ministros da Fazenda, mas resolvi convidar o Trabuco”, afirmou.
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