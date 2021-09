Veja 6 dicas de como organizar o quarto das crianças com praticidade

LC Lugar Certo - Estado de Minas

Como organizar o quarto das crianças - (crédito: Reprodução)

Como organizar um quarto infantil pequeno quando se tem muitos móveis e acessórios no cômodo? A melhor coisa a se fazer é pensar antes na decoração desse cantinho tão especial.



Afinal, os filhos usam o quarto para dormir, estudar e brincar. Assim, mesmo sendo um ambiente compacto, ele precisa ter essas definições de espaço para não virar bagunça.



Por isso, separamos 6 dicas para você fazer do quarto de criança um espaço acolhedor, divertido e seguro. Isso porque um espaço desorganizado e pequeno torna a convivência mais difícil.



Sendo assim, que tal irmos às dicas?





1. Defina os espaços de cada coisa





Mesmo sendo pequeno, é possível deixar o quarto de criança organizado. Antes de decorar ou mobiliar, pense no espaço destinado a cada coisa.



Enfim, é preciso reservar um lugar para a criança brincar, para ela estudar e ainda deixar a cama livre de distrações para ela dormir.



Tire as medidas destinadas a cada espaço. Se for possível, invista em móveis planejados, que são ideais para espaços pequenos.

2. Retire tudo o que não for utilizado





Uma regra de organização é: retire tudo o que não estiver mais sendo usado. Nesse sentido, passe um “pente-fino” no guarda-roupa e no baú de brinquedos.



Como as crianças crescem rápido, deixam muitas roupinhas e calçados. Você pode separá-las e destiná-las para adoção.

Como organizar o quarto das crianças (foto: Reprodução)

3. Aposte em caixas organizadoras





O quarto de criança costuma ter muitos objetos, principalmente com peças miúdas, como quebra-cabeças e joguinhos de chá para brincar, por exemplo.



Por essa razão, a dica é comprar caixas organizadoras e colocar tudo dentro, conforme a classificação.



Nem é preciso gastar dinheiro com isso. Você pode usar caixotes de feira, baldes coloridos e até caixas de papelão enfeitadas a seu modo.



Como a criança pequena não sabe ler, use uma ilustração para indicar o lugar das bonecas ou dos carrinhos. Assim, o seu filho criará o senso de separar e guardar os objetos após a diversão.





4. Coloque um cesto de roupa suja no quarto





Crianças maiores e menores têm o costume de deixar toalhas de banho, roupas e meias espalhadas pelo chão.



No entanto, é possível reduzir a bagunça colocando um cesto de roupa suja no local. Ele pode ser temático, de algum personagem infantil, ou decorado conforme o ambiente.





5. Invista em baús e puffs





Uma dica importante de como organizar um quarto infantil pequeno é usar baús e puffs nos cantinhos ou sob a estante ou escrivaninha.



Além disso, veja de tempos em tempos a caixa de brinquedos. Descarte o que estiver quebrado, reveja o funcionamento das pilhas e doe os brinquedos que o seu filho não brinca mais.

Os baús espaçosos são uma boa pedida, pois podem armazenar desde brinquedos a roupas de cama e cobertas, além de servirem como acessórios na decoração.



Já os puffs podem substituir cadeiras, dando um ar mais aconchegante ao quartinho do seu filho.





6. Compre uma estante com nichos





A estante com nichos pode ser criativa, como no formato de uma escadinha em um pescoço de girafa para dar uma cara toda especial para o ambiente.



Além disso, os nichos da estante podem conter caixas coloridas para guardar pequenos objetos.



Em suma, como organizar um quarto infantil pequeno está ao seu alcance. Mas é importante planejar cada cantinho para aproveitar bem os espaços.