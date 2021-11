MPDFT instaura procedimento para apurar sucessivas quedas de energia no DF

RN Ronayre Nunes

Fachada do MPDFT - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A insatisfação de diversos usuários com as quedas de energia levou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor (Prodecon), a instaurar procedimento para apurar as reclamações de moradores da capital.



A informação foi confirmada pela assessoria do MPDFT ao Correio, na tarde desta segunda-feira (29/11). Vale lembrar que a promotoria atende os interesses que atingem um número expressivo de consumidores.

Além deste procedimento, o ministério afirmou também que apura outras reclamações contra a Neoenergia, desde aumento de preços até falha na manutenção de infraestrutura de energia.

Reclamações

Diversas reclamações têm sido feitas em relação a quedas de energia no DF desde o final da última semana. Em alguns pontos, como no Jardim Botânico, a energia oscila e fica apenas com uma fase funcionando.

A moradora do condomínio Privê Morada Sul Etapa C, Fabiana Pullen, 37 anos, conta que, desde a madrugada de sábado (27/11) até o domingo, a região teve picos de energia. “Por um momento no sábado pela manhã ficamos só com uma fase. À tarde, por volta de umas 14h, a energia foi embora de vez e só voltou depois de meia noite. No domingo de manhã, notamos que estávamos novamente só com uma fase”, relatou a gerente de comunicação. Segundo ela, a energia retornou apenas na manhã desta segunda-feira (29/11), mas voltou a apresentar quedas.

Pelas redes sociais, as reclamações também são destaque. Existem internautas relatando até nove horas sem energia.

9 horas sem luz. ???? tomar no cu de novo neoenergia — Sugar Dead (@reiazevedo) November 28, 2021

LIXO DE EMPRESA NEOENERGIA JÁ TEM 3h QUE TÁ SEM LUZ NO GUARA 1 — janaina ???????? (@_janacunha) November 26, 2021

Quem defende a privatização de serviços básicos, me faz um favor e liga lá na Neoenergia pra xaropar eles pra mim por favor. A luz aqui caiu tão feio que o 4g não carrega nem o site deles preu pegar o número. Vamos ver se esse tweet vai ???? — Vítor Malcher ???? Social Distancing (@VHMalcher) November 22, 2021

Em nota, a Neoenergia Brasília afirmou que a empresa tem atuado “com estratégias que permitam mitigar no Distrito Federal os efeitos de um regime mais severo de chuvas no Distrito Federal”. Além disso, a nota informou que em 2021, se comparado a 2020, foi observado um aumento em 400% no volume de descargas atmosféricas e aumento em 36% no volume de ventos em todo o DF. “Inovamos na estratégia de atendimento às demandas, com a utilização de informações meteorológicas para direcionar a estratégia de atendimento e reforço de equipes durante os períodos de maior intensidade das chuvas”.

Em relação aos problemas notificados no fim de semana, o diretor-superintendente de relacionamento com clientes da companhia, Gustavo Alvares, avaliou a situação como sensível devido às chuvas e aos ventos que ultrapassaram os 60 km/h. “Foram mais de 280 pessoas envolvidas nesses atendimentos, isso representa três vezes mais do que o necessário para um dia comum. Além disso, nós reforçamos a nossa equipe com mais 98 pessoas que estão vindo de outras distribuidoras do Grupo Neoenergia. Não estamos medindo esforços para que toda a população do DF seja atendida”, pontuou o diretor.