Organização e versatilidade: veja como escolher a sapateira ideal

A utilização de prateleira na sapateira também traz um ótimo custo benefício - (crédito: Fotos: Reprodução/ Pinterest)

Dentro do quarto, alguns itens precisam de uma atenção especial. Talvez uma organização um pouco mais caprichada, para deixar o cômodo mais embelezado. Além da cama arrumada, dos lençóis devidamente dobrados ou do guarda-roupas ajeitado corretamente, as sapateiras também são importantes nesse quesito, já que nos últimos anos deixaram de ser apenas funcionais e têm sido usadas como um item de decoração.

Sapatos e tênis em geral costumam ter um espacinho no quarto. Mas, deixá-los largados é sempre uma opção usada por muitos. Pela falta de disposição para guardá-los ou apenas por praticidade, os itens são deixados de lado. Entretanto, dedicar uma área específica para essa finalidade é necessário, segundo a designer de interiores Aline Silva.

Várias são alternativas para que isso seja feito da maneira correta. De acordo com a especialista, utilizar a entrada da casa ou um canto próximo à porta para acomodar os calçados, pode auxiliar nessa questão. “Você pode instalar um móvel específico, como um banco com espaço para sapatos embaixo, ou utilizar prateleiras ou nichos para organizá-los nesta área”, recomenda.

Outra possibilidade é destinar um armário ou closet exclusivamente destinado aos tênis e sapatos, caso haja um espaço disponível para isso. Fazer uso de prateleiras, organizadores de calçados ou sapateiras suspensas para maximizar o espaço e mantê-lo bem organizado, sem a necessidade de grandes mudanças ou trabalho.

“Existem também móveis projetados especialmente para armazenar calçados, como sapateiras ou racks para sapatos. Esses móveis possuem compartimentos próprios para cada par de sapatos, o que facilita a organização e o acesso a eles”, destaca Aline Silva. Se a sua intenção é instalar em prateleiras ou nichos nas paredes como mencionado anteriormente, é uma ótima pedida, pois isso ajudará a adaptar o cômodo de acordo com as suas necessidades.

Colocar esse componente na parede pode tornar ainda mais acessível (foto: Reprodução/ Pinterest)

As mais desejadas

A designer de interiores descreve que os clientes gostam de tipos bem diferentes de sapateiras. Os mais populares incluem aquelas em formato de prateleiras horizontais, para armazenar os sapatos de forma mais acessível. “As sapateiras suspensas, que podem ser penduradas na parede, são ideais para economizar espaço no chão, enquanto as sapateiras giratórias oferecem acesso facilitado aos calçados de todos os lados”, detalha.

Além dessas, as sapateiras de banco com espaço de armazenamento combinam um assento com compartimentos embaixo, proporcionando um local para sentar e guardar os calçados. Outro tipo bastante desejado são as modulares, que permitem uma personalização flexível, adaptando-se a área disponível e a quantidade de sapatos que estão dispostos para serem guardados.

“Independentemente da opção escolhida, é importante garantir uma ventilação adequada para evitar odores indesejados e manter os calçados em bom estado. Dessa forma, você poderá criar um espaço separado e funcional para guardar os seus calçados dentro de casa”, orienta a profissional.

Além disso, organizar esse elemento corretamente pode dar mais espaço ao quarto (foto: Reprodução/ Pinterest)

Caprichando no cômodo

Antigamente, esse elemento não era tão incrementado como é hoje. Mas, com o passar dos anos e o apreço por calçados, esse pensamento mudou. O arquiteto Diego Aquino destaca que a organização de sapatos dentro do quarto vem ganhando uma atenção especial na decoração de interiores. “Para deixar esse componente mais encorpado, é possível recorrer a soluções de marcenaria, que permitem esconder os tênis”, acrescenta.

Por exemplo, é possível utilizar gavetas especiais que se encaixam no armário e deslizam para fora quando necessário. Além disso, é natural que cada família tenha suas preferências e necessidades individuais. Durante a pandemia, de acordo com Diego, a instalação de sapateiras tornou-se algo visto com frequência.

Esse movimento pode ser considerado uma tendência, já que a higiene e a organização dos ambientes passou a ser uma prioridade, especialmente ao chegar em casa. Uma forma de inovar, caso o orçamento não extrapole, é utilizar uma luz de LED para que o cenário fique ainda mais embelezado e o quarto ganhe um charme especial. “Se você deseja inovar e iluminar todo o guarda-roupas, a luz de LED pode ser uma opção interessante”, finaliza.

Colocar espelhos e uma luz de LED ajudam a incrementar ainda mais a sapateira (foto: Reprodução/ Pinterest)

Para deixar sua sapateira mais encorpada:

1. Adicionar espelhos nas portas para criar uma sensação de espaço e facilitar a visualização dos sapatos.

2. Instalar iluminação interna para realçar os sapatos e melhorar a visibilidade.

3. Criar divisórias personalizadas para organizar os sapatos de forma mais ordenada e estilizada.

4. Aplicar um revestimento de tecido ou papel de parede nas paredes internas para adicionar cor e padrão.

5. Adicionar acessórios decorativos, como ganchos para bolsas ou caixas de armazenamento para itens menores.

6. Personalizar a sapateira com pintura ou acabamento diferenciado, como cores vibrantes ou efeitos especiais.

Lembre-se de considerar o espaço disponível e seu estilo pessoal ao implementar essas ideias. O objetivo é tornar a sapateira mais encorpada, ao mesmo tempo em que a mantém funcional e adequada ao seu gosto, orienta Aline Silva.

Deixando o ambiente mais organizado

— Classifique os sapatos por tipo ou uso.

— Utilize organizadores, como caixas transparentes ou sapateiras suspensas.

— Considere fazer uma rotação sazonal dos sapatos.

— Faça limpezas regulares e mantenha os sapatos limpos antes de guardá-los.

— Utilize etiquetas ou marcações para identificar os pares.

— Seguindo essas dicas, sua sapateira ficará mais organizada e facilitará a escolha dos sapatos.

Fonte: Aline Silva, designer de interiores da Interioras Design

