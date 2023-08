Make de morango: maquiagem de tons rosados dá aspecto de saúde

Letícia Guedes*

Bianca é uma das várias blogueiras que postou nas redes sociais o passo a passo de como fazer a make - (crédito: Reprodução: Instagram/Bianca)

Coque de modelo, pele ultra glow, delineado holográfico e diferentes estilos de unhas são apenas algumas das diversas tendências que a celebridade Hailey Bieber lançou. Como uma ditadora do mundo da beleza, praticamente tudo que a modelo norte-americana decide usar acaba por virar trend pouquíssimo tempo depois.

Nas últimas semanas aconteceu mais uma vez. Hailey postou, no TikTok, um passo a passo da Strawberry Makeup, ou maquiagem de morango. Imediatamente, utilizar na make a paleta de tons rosados é a mais nova tendência do momento — que ficou conhecida como Strawberry Girl Summer.

De acordo com a fashionista e maquiadora Jess, o conceito principal da tendência é usar, na maquiagem, uma paleta de cores com tons que siga o mesmo padrão, mas também combiná-la com tons mais frutados, como um laranja puxado para o pêssego. "A ideia é trazer aquele ar de que pegamos um pouco mais de sol do que deveríamos, mas também conferir delicadeza. Vale ressaltar que é possível aderir à trend nas unhas, nas roupas… Não há limites para ser criativo!"

Hailey Bieber lançou a tendência quando postou, em seu TikTok, um vídeo fazendo a maquiagem de morango, que aparentemente é a sua favorita no momento (foto: Reprodução: Instagram/haileybieber)

Estética frutada

Samara Magalhães, biomédica e maquiadora, explica que as tendências vêm e vão, mas com o período pandêmico, os estilos que fazem alusão ao mais natural ganharam força. Sobre a maquiagem de morango, explica que a trend é algo na linha "acordei assim!". A ideia é que as maçãs do rosto e os lábios estejam bem avermelhados ou em tons de pêssego e que sardinhas, bem naturais, sejam feitas para imitar as sementes do morango e deixar a make ainda mais bonita.

"A proposta é uma pele iluminada e corada naturalmente. Existem várias maneiras diferentes para chegar ao resultado, você pode usar a criatividade e os produtos que tem em casa para fazer do seu jeito!"

Angélica Silva, maquiadora e influenciadora, reproduziu a tendência lançada por Hailey e acabou, surpreendentemente, notada pela modelo, que deixou um comentário elogiando-a. "Sempre faço resenhas de produtos, tutoriais de maquiagem, e as tendências também fazem parte disso. Gosto de trazer técnicas que me identifico, coisas que eu realmente usaria. Fico atenta com o que as celebridades usam, principalmente em festivais e premiações."

Angélica postou, no TikTok, um vídeo reproduzindo a make e foi notada por Hailey Bieber (foto: Arquivo pessoal )

A maquiadora explica que levou a strawberry makeup para seu perfil, por ser uma tendência prática e fácil, que consiste em usar poucos produtos sem muita regra, com itens que qualquer um tem na nécessaire do dia a dia. Sobre o comentário de Hailey, Angélica conta que ganhou muitos novos seguidores, que, consequentemente, passaram a acompanhá-la pelo seu estilo e expertise em maquiagem.

Para quem quer reproduzir a maquiagem de morango, Angélica deixa sugestões: "Uma dica que eu dou é investir em produtos multifuncionais, sticks que podem ser usados nos olhos, nas maçãs do rosto e nos lábios, e a esponja úmida, que vai ajudar a esfumar melhor e a deixar o acabamento mais leve."

Passo a passo

Bianca é uma das várias blogueiras que postou nas redes sociais o passo a passo de como fazer a make (foto: Reprodução: Instagram/Bianca)



•Utilize um hidratante para preparar a pele e, indispensavelmente, o protetor solar, que além de deixar a pele protegida dos raios solares, contribuirá para a textura de “viço”.

•O corretivo será usado apenas em pontos necessários, abaixo dos olhos e nas manchinhas que aparecem, muitas vezes, em decorrência de acne. Espalhe bem o corretivo com uma esponjinha úmida, que deixará a cobertura leve e natural.

•Agora a parte mais importante: aplique o blush, de preferência líquido, nos pontos altos do nariz e também nas maçãs do rosto — a ideia é aparentar que pegou um bom sol.

•Aplique lip tint nos lábios.

•Você pode usar grampo de cabelo e sombra em pó, ou canetinhas delineadoras, para fazer pequenas sardinhas no rosto!

•Use máscara de cílios para realçar os olhos.

Fonte: Samara Magalhães, maquiadora e biomédica





*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte