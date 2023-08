Eduardo Fernandes

Thaysa Melo treina há quase uma década e mescla máquinas com pesos livres nos exercícios - (crédito: Arquivo pessoal)

Os exercícios de musculação podem ser executados de variadas formas. Algumas, claro, dependem da preferência do indivíduo e do que ele busca durante a evolução pessoal. No entanto, há uma discussão antiga sobre dois tipos diferentes de se treinar: com pesos livres ou máquinas. Afinal, qual atividade é a melhor?

A escolha, como ressalta o educador físico Matheus Gonçalves, também perpassa pelos objetivos individuais. Os pesos livres oferecem uma maior ativação dos músculos estabilizadores, promovendo um desenvolvimento mais completo da força funcional e do equilíbrio, segundo o profissional.

Mas, mesmo assim, não é interessante descartar as máquinas na periodização de treinos, já que essa opção continua importante no dia a dia. "Elas são mais focadas e controladas, permitindo que você isole músculos específicos com menos risco de lesões. O ideal pode ser uma combinação de ambos para obter benefícios variados", destaca Matheus.

Essa mescla dita pelo personal trainer é uma prática frequente na rotina da biomédica Thaysa Melo Dutra, 29 anos, que treina há quase uma década. Durante esse tempo, dividiu a vida fitness entre a academia e o crossfit. Desde então, afirma que, a depender do treino que fará, consegue escolher entre os dois tipos.

"A máquina é boa para quem não tem muita coordenação ou muita postura, pois facilita na hora de não fazer errado", acrescenta. Em relação aos livres, o benefício, para ela, está concentrado na liberdade e no trabalho de amplitude que são gerados graças aos movimentos.

Nas máquinas, Thays isola melhor o músculo que irá ser trabalho no dia. Os pesos livres são usados por ela nos famosos treinos de superiores, em que a biomédica consegue desenvolver um melhor trabalho e, por si só, fazer uma execução com maior excelência.

Evolução

Para que a atividade seja feita da melhor maneira, a postura é um elemento fundamental, em qualquer modalidade de treinamento. Matheus Gonçalves alerta para um olhar mais atencioso com essa questão, seja para treinos nas máquinas ou com pesos livres, a fim de evitar lesões.

Outro fator indispensável na evolução do indivíduo são as cargas a serem trabalhadas. Nesses casos, o educador físico acredita que ambas as formas são benéficas na hora de progredir no peso executado. No entanto, afirma que os pesos livres são mais eficazes em desenvolver força funcional e estabilização.

Além disso, Matheus acredita que a escolha de um ou outro pode mudar à medida que as experiências de treino forem aumentando. "Conforme você se torne mais habilidoso e forte, os pesos livres podem se tornar mais atrativos. Eles desafiam os músculos estabilizadores e oferecem uma gama mais ampla de movimentos, o que pode levar a ganhos de força mais funcionais. No entanto, as máquinas ainda têm seu lugar para trabalhar músculos específicos com precisão", complementa.

Preferência

Pablo Santos começou as atividades na academia usando as máquinas, mas, depois, optou pelo uso dos pesos livres (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Pensando nisso, o enfermeiro Pablo Santos, 23 anos, transitou entre todas as formas desde que começou a treinar, dois anos atrás. Inicialmente, ele optou pelas máquinas ou barras para executar movimentos, já que não possuía coordenação motora correta para realizar os mesmo com os pesos livres.

Com o passar do tempo, entretanto, as atividades foram pegando forma e a vivência na academia lhe permitiu mais coragem para mudar os exercícios. "Depois de sentir algumas dores, conversei com um amigo e ele me indicou a fazer meus treinos com halteres. Hoje, eu me sinto bem melhor fazendo com pesos livres", conta o jovem.

A longo prazo, ele avalia uma evolução significativa na musculatura, em especial durante os treinos de peito e ombro. Além, é claro, de uma mudança visível na estética corporal. Embora tenha diminuído consideravelmente a frequência de uso nas máquinas, continua acreditando que o uso delas, pelo menos em determinadas ocasiões, também o ajudará a evoluir cada vez mais.

Para cada pessoa

Aqueles que desejam começar ou são iniciantes na academia, não se preocupem. É possível escolher entre ambos, para continuar desenvolvendo e adquirindo, aos poucos, os objetivos desejados. Cleber Almeida, professor de educação física na BodyTech, ressalta que a melhor opção é inserir os dois tipos no dia a dia fitness.

Para o profissional, ambos se complementam e são levados em consideração como um efeito somativo. "Deve-se considerar a correta execução do movimento exigido. Iniciantes apresentam menor coordenação muscular e menos força, o que sugere que o uso de máquinas seja mais recomendado", recomenda Cleber.

Porém, o uso de pesos livres oferece um trabalho inicial com menos sobrecarga do que as cargas mínimas em determinadas máquinas, segundo o professor. Além disso, de acordo com ele, a instabilidade gerada com pesos livres acarreta uma melhora rápida na coordenação muscular, sendo necessária uma análise de quais exercícios devem ser feitos e prescritos para cada tipo de atividade.

Para a queima de calorias ou o ganho de massa, o professor sugere o uso dos dois métodos de exercício para ambos os objetivos. O que assegurará os bons resultados será o desempenho do de um trabalho multidisciplinar. "O planejamento do treinamento é feito pelo profissional de educação física com suas especificidades, como uso de implementos adequados (máquinas e pesos livres), correta manipulação das variáveis do treinamento (séries, repetições e intervalo) e a periodização (planejamento do treino por determinado período)", finaliza.