Nas passarelas, as tendências que você pode apostar para o verão

Nos últimos dias, o mundo fashion foi acordado mais uma vez pelas tendências ditadas nas semanas de moda internacionais, que ocorreram de 8 setembro a 3 de outubro, ao redor do mundo. Apontando o que há de mais promissor para as temporadas seguintes, os desfiles foram palcos para marcas prestigiadas exporem o que está em ascensão na alta costura.

Márcia Santos, CEO da Closet Collection e influenciadora de moda e beleza, e Lorena Maria Ribas, stylist, listaram os destaques que provavelmente farão sucesso em solo brasileiro.

"Acho que todas as semanas de moda são excelentes eventos para nos inspirar e trazer referências, mas, convenhamos, que muitas peças não são usadas no dia a dia, certo? Principalmente no Brasil, que é um país bem ensolarado em sua maior parte. Mesmo assim, é possível ver que algumas composições têm tudo para fazer sucesso e ganhar espaço por aqui", comenta Márcia.

Saias

Nesta temporada quente, as saias podem ser as melhores amigas tanto das mulheres quanto dos homens mais ousados. Longas, curtas, com transparência ou rendas, basta escolher aquela que mais agrada sua personalidade, já que, nas passarelas, diferentes modelos foram percebidos.

Saia (foto: Reprodução/Instagram:Gucci)

Jaqueta cropped

A primavera costuma apresentar um clima, com manhãs quentes e noites mais frias. Por isso, apostar na jaqueta cropped pode ser um acerto, principalmente se a peça aparecer como uma sobreposição. No desfile, marcas como Michael Kors levaram a peça à passarela.

Jaqueta cropped (foto: Divulgação/Instagram @rosalia.vt)

Bermudas

Quando o assunto é tempo ensolarado, a peça fala por si só. Versátil, a bermuda é perfeita para diferentes ocasiões, encaixa-se em várias composições e é considerada atemporal. No Brasil, vem sendo notada há algum tempo, especialmente por estar sendo usada por celebridades. Agora, as semanas de moda confirmaram é trend!

Bermudas (foto: Reprodução/Instagram:Maitrepierre)

Maximalismo e Minimalismo

O equilíbrio nos looks, usando roupas minimalistas e maximalismo nos acessórios, também marcou os eventos. Os maxióculos apareceram na apresentação de diferentes marcas de grife.

Maxi-Óculos (foto: Reprodução/Instagram: Louis Vitton)

Cut out

Essa tendência apresenta diferentes recortes nos looks, grandes ou pequenos, ousados ou discretos, mas, na maioria das vezes, em lugares inusitados das peças. A trend foi percebida na apresentação de diferentes marcas e, quando com cortes mais sutis, pode ser usada até mesmo no dia a dia.

Cout out (foto: Reprodução/Instagram: Coperni)

Alfaiataria

Investir em blazers, saias calças, vestidos e bermudas em tecidos jeans, crepes, sedas e estruturados são uma boa aposta. As peças foram amplamente vistas nas semanas de moda.

Alfaiataria (foto: Reprodução/Instagram: Versace)

Estampas

As cores e estampas definitivamente estão em alta. Poás, listras, flores e animal print geraram comentários do público.

Estampas (foto: Reprodução/Instagram: Maitrepierre)

